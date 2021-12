Niculina Stoican, adevărul despre roastul lui Cosmin Natanticu: „Am jucat momentul”

Niculina Stoican a reacționat după ce s-a scris că l-ar fi pus la punct pe Cosmin Natanticu. Cântăreața s-a arătat deranjată după ce fostul concurent de la Asia Express a făcut un roast despre Oltenia la Antena 1.

Interpreta de muzică populară a declarat că glumele actorului au fost „prea acide”. Pe parcursul roastului, aceasta l-a întrerupt pe comediant de mai multe ori. Artista a fost criticată de internauți pentru atitudinea ei.

Cearta celor doi s-a petrecut la show-ul „Râzi cu Roast”, o ediție specială difuzată cu ocazia aniversării postului TV Antena 1.

Niculina Stoican, despre roastul lui Cosmin Natanticu

a comentat după ce fanii au spus că între ea și Cosmin Natanticu ar exista neînțelegeri.

Prezent la Antena 1, unde în fața mai multor vedete, actorul a fost întrerupt de mai multe ori de interpreta de muzică populară.

După zvonurile apărute în mediul online despre o posibilă neînțelegere între ei, Niculina Stoican a spus adevărul.

Solista a spus că ea și Cosmin Natanticu au jucat momentul respectiv. Mai mult, cei doi s-au fotografiat împreună după acest roast.

„……ce să zic? Se pare că “presa” a făcut o obsesie din a reitera tot felul de titluri,care mai de care mai “profi” la adresa mea. Viața și gândirea mea nu sunt compuse din niște titluri, ci din ce construiesc în jurul meu! Nu sunt perfectă, dar se pare că numele meu VINDE și ei din asta trăiesc, din răul pe care mi-l fac mie gratuit și cu intenție!

N-am pus niciodată preț pe ce spun cei care nu au scrupule și am hotărât întotdeauna să las faptele să vorbească! Vă las aici o poză cu Natanticu din culisele SHOW- ului de la ANT 1 atât de comentat de toată presa!

Părem supărați ?! Nu, deloc, chiar ne amuzăm de modul în care AM JUCAT MOMENTUL, AMÂNDOI”, a scris Niculina Stoican pe pagina de Facebook.

Dialogul dintre Niculina Stoican și Cosmin Natanticu

Totul a pornit după ce Niculina Stoican i-a reproșat actorului că replicile de la roastul de la au fost acide. După ce l-a întrerupt de mai multe ori, internauții au reacționat pe rețelele sociale.

„Ieși afară!”, este una dintre replicile cu care Niculina Stoican l-a întrerupt pe fostul concurent de la Asia Express.

Actorul și-a continuat numărul, iar solista a continuat să-l întrerupă.

„Tu ești de pe Valea Jiului! Valea Jiului e de la Petroșani încolo, nu e în Oltenia. Huo! Rușine!”, i-a mai spus artista comediantului.

„Mamă, se vede că sunteți olteancă! Am avut și eu odată o prietenă olteancă. Am vrut să zic și eu ceva și n-am avut loc! Doamna Niculina, mai am niște glume, dar o să vi le spun doar în particular”, i-a spus Cosmin Natanticu interpretei.

„Când intri în Oltenia să prezinți pașaportul, că altfel nu mai treci!”, este una dintre replicile Niculinei Stoican la adresa comediantului.

„Chiar s-a supărat, că glumele au fost prea acide. Știe și chimie. Asta e, am fost (p)roast-ul ei!”, a declarat Cosmin Natanricu la finalul numărului.