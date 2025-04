Niculina Stoican, decizie radicală cu privire la carieră. A renunțat, după ani buni, la postul său: „Am plecat”

Niculina Stoican a luat o decizie la care puțini se așteptau. Cântăreața de muzică populară a părăsit Ansamblul Maria Tănase, acest lucru întâmplându-se la puțin timp după ce Constantin Enceanu a fost numit într-o funcție de conducere.

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară. Însă, de multe ori se află și în cadrul subiectelor ce țin de monden. Astfel, de curând, a atras atenția cu anunțul că nu mai face parte din Ansamblul Maria Tănase.

Timp de cinci ani, și puțini se așteptau să o părăsească vreodată. Acum, ea s-a hotărât să se întoarcă în Drobeta Turnu Severin, „județul său”, așa cum l-a numit chiar solista.

„Nu am demisionat, ci am plecat prin transfer de la secția de folclor Maria Tănase din Craiova, care aparține acum de Teatrul Colibri Craiova, și m-am mutat la Turnu Severin. (…) Eu am fost 7 ani manager al acestei instituții (n.r ansamblul Maria Tănase) și toată această experiență m-a construit frumos ca om.

Mi-am dorit foarte tare să mă întorc la Turnu Severin pentru că a existat această deschidere și această dorință a oficialităților de acolo să fiu prezentă în județul meu și, după atâția ani, să reprezint județul de la mine de acasă. Sunt foarte fericită și mulțumesc din suflet primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin și primarului”, a dezvăluit Niculina Stoican, conform

Are Constantin Enceanu legătura cu decizia?

Mulți s-au întrebat dacă, nu cumva, plecarea Niculinei Stoian are legătură cu faptul că, de curând, Constantin Enceanu a primit un post de conducere în cadrul instituției, dat fiind faptul că cei doi au trecut

„El este șef de secție în cadrul instituției Teatrului Colibri de care acum aparține Maria Tănase. Viața mea niciodată, absolut niciodată nu s-a ghidat din cauza cuiva, doar datorită cuiva.

Ca atare, este exclusă această discuție. Alegerile mele în viață se fac după oamenii frumoși, constructivi, oamenii care au conștiință, care își valorifică nu doar viața profesională, ci și calitățile umane”, a completat Niculina Stoican.