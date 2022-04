Niculina Stoican, decizie radicală după moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Ce nu poate face artista

Solista a luat o decizie radicală după moartea colegului de breaslă, cu care a avut o relație specială. Vedeta a dezvăluit ce nu poate face, deși au trecut mai multe luni de când cântărețul a fost condus pe ultimul drum.

Niculina Stoican nu se poate obișnui cu moartea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Refuz să cred că nu mai este”

Niculina Stoican a fost cea care s-a ocupat îndeaproape de înmormântarea lui Petrică Mîțu Stoian, care-și doarme somnul de veci în cimitirul Ungureni din Craiova. nu se poate împăca nici acum cu moartea acestuia.

Cântăreața de muzică populară recunoaște că nu a mai fost la locul de veci al regretatului interpret pentru că refuză să creadă că a plecat la Ceruri. Vedeta din județul Mehedinți vrea să-i păstreze memoria vie.

„Eu nu am fost la el la mormânt și probabil că nici nu am să mă duc curând, pentru că încă nu m-am obișnuit cu ideea că nu mai este și sinceră să fiu nici nu știu când am să mă obișnuiesc.

Pentru mine, el în sufletul meu este încă viu, cumva refuz să cred că nu mai este și mă țin ancorată în amintirile mele. Am avut o relație într-adevăr specială”, a mărturisit Niculina Stoican pentru .

Niculina Stoican, prietenie sinceră cu Petrică Mîțu Stoian

Îndrăgita solistă și au avut o relație foarte apropiată, în ciuda zvonurilor care spuneau că s-au certat în repetate rânduri și nu mai doreau să cânte împreună pe aceeași scenă.

Născuți amândoi în județul Mehedinți, cei doi artiști au legat o prietenie frumoasă de-a lungul anilor. În plus, cei doi au lansat pe piața muzicală mai multe piese de suflet, care au ajuns la inimile fanilor de pretutindeni.

Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian vorbeau foarte des și își spuneau lucrurile importante. Au știut mereu cum să aibă o prietenie frumoasă, în care să existe multe zâmbete și voie bună.