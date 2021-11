Niculina Stoican, devastată după moartea cântărețului Petrică Mîțu Stoian: “De acolo s-au declanșat problemele”. Ce tratament a făcut artistul

Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian au împărțit scena ani de zile, au participat la numeroase evenimente împreună și îi lega o prietenie stânsă. Trecerea în neființă a artistului de muzică populară a devastat-o pe cântăreață care, plângând și abia găsindu-și cuvintele, a avut puterea să ne mărturisească că cardiace și, în urma unor proceduri de ozonoterapie, starea lui de sănătatea s-a complicat.

Niculina Stoican, în lacrimi după moartea cântărețului Petrică Mîțu Stoian

“Știu că a avut probleme cu inima și că a fost la un tratament cu ozonoterapie și de acolo s-au declanșat problemele. El avea probleme cu inima, cu o valvă care trebuia operată și care, se pare, că i-a făcut această complicație.

Era bine (n.r. a filmat pentru mai multe emisiuni săptămâna trecută), dar, din păcate, cu inima a fost o problemă. Eu am petrecut clipe frumoase lângă el și ne-am bucurat de atâta succes împreună, suntem din același loc, am cântat la fel… Deci, ce să vă spun?! Nu știu ce să spun, pentru mine el este el și așa rămâne întotdeauna. Îmi pare rău că nu mai este! Nu contează ce este pentru mine!”, ne-a declarat, printre lacrimi și suspine, Niculina Stoican.

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu, după moartea lui Petrică Mîțu Stoian: “Plâng de nu mai am voce”

Și Elena Merișoreanu a primit vestea morții subite a cântărețului Petrică Mîțu Stoian cu tristețe și ne-a declarat că urma să se întâlnească, zilele următoare, la Antena 1, cu îndrăgitul artist, pe care și-l amintește ca fiind unul dintre cei mai “buni colegi”.

“Vai de capul meu, nu mai pot! Plâng de nu mai am voce! Am vorbit curând cu el, venea la toate evenimentele din familia mea. Venea de la Craiova și zice: ‘Pentru Lenuța mea sa nu vin eu?’ Astăzi am fost sărbătorită de Radio Iași și trebuia sa intre și el, dar în emisiune am aflat că mi-a transmis prin mesaj gândurile lui. La final am întrebat de ce nu a intrat el să îmi transmită. Atunci am aflat că e în spital, face recuperare și nu se simte prea bine.

ADVERTISEMENT

Eu nu l-am auzit pe omul ăsta niciodată să se plângă că e bolnav, era plin de viață. Acum o săptămână și ceva a fost la filmări, aici, în București. Pe 10 noiembrie, miercuri, trebuia sa ne vedem la filmări la Antena 1. Și uitați-va că el nu mai este! Nici nu mă mai duc, pe cuvânt, nu mai sunt om. Nu, nu, nu pot să cred! E șoc pentru mine. Vă rog să mă credeți că nu mai am glas.

Era un coleg atât de bun, dragul de el. Nu avea dușmănie pe nimeni. Spunea să ii cânte toată lumea piesele, ca de aceea le-a făcut! Îmi pare extrem de rău, condoleanțe familiei!” , a declarat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Petrică Mîțu Stoian a murit la 61 de ani

la vârsta de 61 de ani. Artistul era internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Reșița, unde a ajuns în stare gravă, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla în tratament post Covid, conform Antena 3.

”Starea de sănătate nu e una foarte bună, s-a făcut solicitare la ambulanță pentru tuse cu sânge. Are o fibrilație atrială cronică cu un ritm rapid, este pe anticoagulant. Din nu știu ce motive dozajul cu anticoagulant nu s-a făcut cum trebuie și este supradozat. Este post covid, are o bronhopneumonie post covid și cu stare septica. În momentul de față este la ATI”, a spus medicul Cosmin Librimir, director medical SJU Reșița, la Antena 3, înainte cu câteva ore ca artistul să înceteze din viață.