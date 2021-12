Ce relație are Niculina Stoican cu soțul ei, după ce a fost eliberat din închisoare: “Viața m-a încercat de multe ori”

La cinci ani după ce soțul i-a ieșit de după gratii, acolo unde a petrecut doi ani pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA, de 13,6 milioane de lei, Niculina Stoican vorbește despre mariajul său.

Niculina Stoican are ultimul cuvânt în căsnicia cu Vasile Stănescu

Chiar dacă apare mereu pe sticlă, cu zâmbetul pe buze, interpreta de muzică populară a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. În prag de sărbători, artista a recunoscut cum decurg lucrurile în căsnicia ei, care nu a fost deloc lipsită de încercări.

Nu puține au fost momentele în care Niculina Stoican a dat dovadă și pe scenă de îndârzenie, lucru care se întâmplă, spune ea, și în familie. În discuțiile pe care le are cu , artista mărturisește că face ea ce face și iese învingătoare.

”Mi se zicea de mică ‘lelișoară’, înseamnă o persoană care știe cum să le întoarcă, mi s-a cam adeverit asta. Soțul meu, când avem contradicții, zice că nu vrea să mă asculte ca să nu-l fac eu din vorbe și apoi el să fie de acord cu mine. Spune că-și menține poziția, că nu este de acord și apoi că pot face ce vreau. Asta mi-a plăcut!”, a declarat Niculina Stoican la Antena Stars.

”Viața m-a încercat de foarte multe ori”

Învingătoare a ieșit și din cumpenele pe care viața i le-a adus în cale. Chiar dacă nu toți anii i-au fost presărați numai cu experiențe plăcute, Niculina Stoican spune că niciodată nu a adus în fața publicului ei problemele care o macină. Dorința sa fiind aceea de a împărți cu cei din jurul ei numai fericire, iubire și muzică de calitate.

”Viața m-a încercat de foarte multe ori, am primit lecții de la viață, am încercat să nu aduc în fața publicului ce am avut în suflet. În timp, asta lasă urme, mai ales atunci când simți că trebuie să plângi și nu poți. Eu m-am rugat să nu mi se asprească sufletul și să nu devin un om rău. Vreau să mă lase viața să fiu bună și încrezătoare, chiar dacă de multe ori am căzut”, mai spune cea care i-a fost ani la rând .

Niculina Stoican, copilărie lipsită de griji

Cu bune, cu rele, așa cum i-a fost până acum viața, privind spre anii copilăriei, interpreta de muzică populară își descrie prima parte din viață ca fiind o perioadă de poveste.

Norocul ei a stat în mama sa, de la care a și moștenit talentul artistic, dar și în bunicii care au crescut-o. În sufletul și în memoria artistei, bunica și mâncărurile făcute de aceasta ocupă un loc special chiar și astăzi.

Cu aceeași bucurie, Niculina Stoican își aduce aminte și de perioada în care joaca pe uliță era alta față de cum se distrează acum copiii.

”Am crescut mai mult la țară, la bunici. Mama ne aducea mereu din Iugoslavia, acolo unde cânta, tot ce voiam, aveam parte de toate dulciurile pe care alții nu le aveau, dar împărțeam cu ei. Mamei mele i-am mulțumit pentru că sunt copilului ei, pentru că de la ea am primit harul de a cânta.

Bunica zicea că ne face suc, dar ea ne punea într-un pahar puțin vin, cu zahăr și completat cu apă. Era așa de bun și când mergeam la oraș ziceam că mama nu avea același suc. Și mâncarea era bună. Ne făcea cartofi la tavă cu untură și brânză, cu lipie și murături. Gusturile alea nu le-am mai găsit nicăieri. Mâncam de pe jos prune, dude, mere, pere, cireșe negre, cu ele ne și fardam”, a concluzionat interpreta de muzică populară.