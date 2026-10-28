„Nicuşor are partid! PSD!” Dezvăluiri tari din culisele politicii româneşti

ADVERTISEMENT

Tribunalul Bucureşti a respins luni cererea DIICOT de a-i prelungi mandatul de arestare cu încă 30 de zile lui Călin Georgescu, decizând plasarea acestuia sub control judiciar, dar procurorii au contestat decizia. Întreaga situaţie a fost comentată de Dumitru Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”, acesta vorbind şi despre implicaţiile pe care le are cazul pentru preşedintele Nicuşor Dan.

Mitică Dragomir susţine că adevărata ţintă ar fi Nicuşor Dan

Curtea de Apel este aşteptată să ia în cel mai scurt timp o decizie legată de Călin Georgescu, însă Mitică Dragomir consideră că fostul candidat la alegerile prezidenţiale, care se află în arest din 29 septembrie, va fi lăsat acasă, sub control judiciar, aşa cum au decis magistraţii Tribunalului Bucureşti. „Convingerea mea este că l-au frecat prea mult şi acum îl trimit acasă, să bea cafeaua acasă”, este de părere fostul şef al LPF.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, el este convins că , ci însuşi şeful statului. „Nu în el au dat (n.r. – în Călin Georgescu). Au dat în Nicuşor. Acum, când dau în Georgescu, de fapt nu mai dau în Georgescu, dau în Nicuşor, pentru ca să-i înfierbânte pe oameni că Nicuşor a dat dispoziţie. Iar Nicuşor cred că se roagă la Dumnezeu să-i dea drumul lui Georgescu acasă”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Pronostic sumbru pentru USR și PNL. Ce spune Dragomir despre relația lui Nicușor Dan cu PSD

Fostul deputat şi om de fotbal are şi o explicaţie pentru încercările de a-l compromite pe preşedinte, ea fiind legată de înlăturarea de la guvernare a USR. „Nicuşor e deştept, e foarte tare, dar are şi el mulţi duşmani. Iar acum bineînţeles că vor să-l ‘ciupească’, pentru că i-a spulberat pe cei USR. I-a scos din toate!”, a mai spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

De asemenea, acesta anticipează o . „Şi USR-ul şi PNL-ul vin în freză, pentru că nu pot să bată pe AUR, care este adevăratul partid de opoziţie. Iar AUR-ul joacă şi bine”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti”.

ADVERTISEMENT

Acesta mai consideră că, în actualul context politic, Nicuşor Dan nu o să-şi facă propriul partid, pentru că are deja unul. „Nicuşor n-o să-şi facă partid. Nicuşor are partid, PSD! PSD-ul a jucat cu el de o inteligenţă nemaiîntâlnită în ultimii câţiva ani”, a subliniat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT