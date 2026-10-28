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„Nicuşor are partid! PSD!” Dezvăluiri tari din culisele politicii româneşti

Daniel Spătaru
28.10.2026 | 05:50
Nicusor are partid PSD Dezvaluiri tari din culisele politicii romanesti
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir consideră că Nicuşor Dan nu mai are nevoie să-şi facă partid după reintrarea PSD la guvernare Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a explicat la "Profeţiile lui Mitică" de ce preşedintele Nicuşor Dan nu are nevoie să îşi facă un partid propriu şi a comentat ultimele evenimente din politica românească.
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Tribunalul Bucureşti a respins luni cererea DIICOT de a-i prelungi mandatul de arestare cu încă 30 de zile lui Călin Georgescu, decizând plasarea acestuia sub control judiciar, dar procurorii au contestat decizia. Întreaga situaţie a fost comentată de Dumitru Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”, acesta vorbind şi despre implicaţiile pe care le are cazul pentru preşedintele Nicuşor Dan.

Mitică Dragomir susţine că adevărata ţintă ar fi Nicuşor Dan

Curtea de Apel este aşteptată să ia în cel mai scurt timp o decizie legată de Călin Georgescu, însă Mitică Dragomir consideră că fostul candidat la alegerile prezidenţiale, care se află în arest din 29 septembrie, va fi lăsat acasă, sub control judiciar, aşa cum au decis magistraţii Tribunalului Bucureşti. „Convingerea mea este că l-au frecat prea mult şi acum îl trimit acasă, să bea cafeaua acasă”, este de părere fostul şef al LPF.

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Pe de altă parte, el este convins că adevărata ţintă în acest caz nu este Călin Georgescu, ci însuşi şeful statului. „Nu în el au dat (n.r. – în Călin Georgescu). Au dat în Nicuşor. Acum, când dau în Georgescu, de fapt nu mai dau în Georgescu, dau în Nicuşor, pentru ca să-i înfierbânte pe oameni că Nicuşor a dat dispoziţie. Iar Nicuşor cred că se roagă la Dumnezeu să-i dea drumul lui Georgescu acasă”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Fostul deputat şi om de fotbal are şi o explicaţie pentru încercările de a-l compromite pe preşedinte, ea fiind legată de înlăturarea de la guvernare a USR. „Nicuşor e deştept, e foarte tare, dar are şi el mulţi duşmani. Iar acum bineînţeles că vor să-l ‘ciupească’, pentru că i-a spulberat pe cei USR. I-a scos din toate!”, a mai spus Mitică Dragomir.

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De asemenea, acesta anticipează o cădere accelerată a USR şi a liberalilor. „Şi USR-ul şi PNL-ul vin în freză, pentru că nu pot să bată pe AUR, care este adevăratul partid de opoziţie. Iar AUR-ul joacă şi bine”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti”.

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Acesta mai consideră că, în actualul context politic, Nicuşor Dan nu o să-şi facă propriul partid, pentru că are deja unul. „Nicuşor n-o să-şi facă partid. Nicuşor are partid, PSD! PSD-ul a jucat cu el de o inteligenţă nemaiîntâlnită în ultimii câţiva ani”, a subliniat Mitică Dragomir.

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"Nicuşor are partid! PSD!" Dezvăluiri tari din culisele politicii româneşti

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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