Nicușor Bancu a anunțat când va pleca de la Universitatea Craiova: „Rămân până îndeplinim visul suporterilor”

Într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al clubului, căpitanul Nicușor Bancu a anunțat când va pleca de la Universitatea Craiova. „Sper să rămân până când reușim să îndeplinim visul suporterilor,” a anunțat fotbalistul care evoluează de șapte ani în „alb-albastru”.

Bancu nu-și explică faptul că echipa a căzut fizic în partida cu FCSB, însă spune că jucătorii și-au revenit și au făcut un meci foarte bun cu CFR Cluj, ultimul din 2020.

Fundașul poate să îl aibă coleg pe nepotul lui Ilie Balaci, Atanas Trică. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Rotaru a insistat pentru aducerea sa, iar semnarea contractului se va face în zilele ce urmează.

Au trecut șapte ani de la momentul debutului lui Nicușor Bancu pentru Universitatea Craiova. Se întâmpla în prima etapă a sezonului 2014-2015, cu Pandurii: „În aceşti 7 ani am fost înconjurat de nişte oameni minunaţi, fie ei familie, colegi, suporteri sau prieteni. De asemenea, sunt recunoscător staff‑ului tehnic şi conducerii clubului.”

„Bancone” a fost chiar adversarul Științei, pe vremea când echipa se afla în Liga 2, iar fotbalistul juca la FC Olt Slatina: „Îmi amintesc acel prim meci pe Oblemenco, bineînţeles. Nu mai ştiu foarte multe detalii, dar am simţit fiorii de a fi pe unul dintre cele mai încărcate de istorie stadioane din ţară. Mai ţin minte că ne‑aţi bătut greu atunci, dar îmi amintesc că din teren era destul de clară superioritatea Universităţii şi m‑am gândit că cel mai probabil ei vor fi cei care vor promova.”

Ajuns căpitan și veteran al Universității Craiova, Nicușor Bancu a dezvăluit că nu se mai gândește de un an la o plecare din Bănie: „Cam de un an nu mă mai gândesc la o plecare. Sunt hotărât să‑mi fac treaba cât mai bine la Craiova, mă simt excelent şi mă bucur că sunt sănătos şi într‑o formă destul de bună.

În anii trecuţi, am mai luat în considerare eventuale transferuri, e drept, dar acum mi se pare mai important să mă concentrez pe prezent şi ce va fi, va fi. Dacă va veni un transfer bun şi pentru mine şi pentru club, ca urmare a jocurilor mele bune pentru Universitatea, aşa să fie. Dacă nu va veni, însă, rămân cu mare drag şi fără niciun regret la echipa pe care o iubesc.”

Lui Bancu „i s-a luat” de discuțiile legate de postul său: „Parcă nu se mai termină”

Lui Nicușor Bancu i s-a reproșat de mai multe ori că nu este un fundaș stânga veritabil, însă acesta a încercat să lămurească această problemă de mai multe ori: „Am zis că sunt fundaş stânga de câte ori am fost întrebat, deja mi s‑a luat de discuţia asta care parcă nu se mai termină. Am dat şi argumente mereu: ca fundaş sunt mai mult cu faţa la adversari şi pot crea mai uşor anumite superiorităţi, chiar mă simt foarte confortabil.

Mai mult decât atât, consider că de câţiva ani îmi fac treaba foarte bine pe acel post şi nu degeaba am ajuns la 17 partide în tricoul Naţionalei. E adevărat că mai şi greşesc, dar asta se întâmplă fiecărui apărător, nu există fundaş care să nu greşească în această lume.”

În spirit de glumă, căpitanul Craiovei a spus că și-a ajutat colegii să fie vânduți: „Pot spune că eu, ca fundaş stânga, am vândut, între ghilimele, mulţi jucători, pentru că mereu a mers treaba bine şi foarte bine pe acel flanc. Nu doar Mitriţă, ci şi Mihăilă, chiar şi Băluţă a jucat acolo pentru o perioadă şi mă bucur că am putut să am şi eu o contribuţie la plecarea lor la echipe importante. Da, Ofosu este un jucător foarte asemănător cu cei trei, ca stil, foarte tehnic şi agil. Nu pot decât să sper c‑o să ne înţelegem din ce în ce mai bine şi c‑o să‑l vând şi pe el.

Cu FCSB am făcut un meci bun pentru 50 de minute, după care am picat inexplicabil, apoi am mers la Cluj şi eu zic că am făcut o partidă excelentă, cel puţin defensiv. titul este obiectivul la care toată familia Universităţii se gândeşte deja de mulţi ani. Acum parcă dorinţa mea de a ieşi învingători este chiar şi mai mare, fiind şi căpitanul echipei. Aproape că nu trece antrenament în care să nu vorbesc cu colegii despre ce putem face ca să fim şi mai buni la următoarea partidă, şi mai concentraţi pe ceea ce avem de făcut,” a mai adăugat Bancu.