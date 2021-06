Nicușor Bancu a anunțat ce obiectiv are U Craiova în noul sezon: „Era greu să ținem ritmul”

Nicușor Bancu a ratat prezența la ultima acțiune a, deoarece fundașul stânga al Științei s-a accidentat în partida cu Academica Clinceni și a devenit incert. Ba mai mult, căpitanul Craiovei nu va fi apt sută la sută la începutul sezonului viitor.

ADVERTISEMENT

Fanii „juveților” au așteptări mari de la Bancu și compania. Craiova nu a avut forța necesară de a se bate la titlu până la finalul campionatului, însă a câștigat Cupa României, dar suporterii cer mai mult. Astfel, va trebui să achiziționeze jucători pentru ca visul Olteniei să se împlinească.

Nicușor Bancu a dezvăluit ce obiectiv are Universitatea Craiova în noul sezon: „Vrem titlul și Cupa României!” Căpitanul a dezvăluit de ce Știința nu a rezistat până la final în lupta pentru campionat

În plin proces de recuperare, Nicușor Bancu a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului și a vorbit despre sezonul care tocmai a trecut, dar și despre ceea ce va urma pentru : „Cu aceleași gânduri pornim în noul sezon. Ne propunem titlul și Cupa în noul an competițional.

Din păcate, am ratat din nou campionatul. Am avut o șansă mare să câștigăm, deoarece reușisem niște meciuri bune, dar oboseala și-a spus cuvântul. Cam aceeași jucători am evoluat în fiecare meci timp de o lună de zile și era greu ca noi să ținem ritmul până la finalul campionatului.

ADVERTISEMENT

Sperăm că am învățat ceva. Mă bucur foarte mult că fanii se vor întoarce pe stadion. Aveam nevoie de ei. Să vină în număr cât mai mare la stadion,” a declarat Bancu, pentru

Nicușor Bancu s-a accidentat într-un meci care nu mai avea nicio miză: „Am vrut să joc pentru a fi în formă la națională.” Fiul său a fost pentru prima dată pe stadion și l-a văzut cum s-a accidentat. Va rata Supercupa României

Fotbalistul de 28 de ani s-a acccidentat chiar la ultimul meci al sezonului trecut pentru Universitatea Craiova. Acesta era convocat la echipa națională, însă a trebuit să apeleze la Mario Camora: „Sunt dezamăgit că am pierdut naționala, în primul rând. A venit și accidentarea asta care m-a ținut departe de fotbal.

Nu am putut să fac nimic în vacanță, întrucât colegii mei au avut antrenamente. Am văzut partea bună, am putut să stau alături de familia mea, de băiatul meu, pentru că nu am stat aproape de el în ultima perioadă. Sper să mă recuperez cât mai bine, voi mai face un RMN zilele acestea și sper ca rezultatul să fie unul pozitiv.

ADVERTISEMENT

Am vrut să joc pentru a avea meciuri în picioare. Am fost suspendat trei meciuri înainte de finala Cupei României și simțeam nevoie să joc pentru a avea o prestație cât mai bună la echipa națională. Din păcate, nu știi când poți să te accidentezi. A fost o fază confuză, am călcat strâmb și asta a fost tot.

Eu sper să mă recuperez mai repede. Trag tare, încă din a treia zi m-am dus la o clinică de recuperare și sper să revin mai repede decât a prezis medicul. Sper să fiu apt pentru Supercupă, dar este greu de crezut. Dacă nu, le voi ține pumnii colegilor mei. E un trofeu foarte important.”

Din păcate pentru Bancu, fiul său a venit pentru prima dată pe stadion la jocul în care s-a accidentat: „În acest weekend, voi avea botezul celui mic și cununia și mă bucur că vor fi alături alături de mine oameni importanți din viața mea.

E un moment important pentru mine. Băiatul meu a fost la primul meci pe stadion chiar când m-am accidentat. A venit să mă vadă, a fost cu o supărare, dar sper ca pe viitor să marchez și să coboare pe teren la finalul meciului. E departe să mă gândesc dacă se va face fotbalist. Nu știu dacă voi fi vreodată antrenor,” a mai spus „Bancone”

ADVERTISEMENT

Ales cel mai bun fundaș stânga din Liga 1 în sezonul trecut: „Eu cred că mi-am făcut datoria foarte bine.” Pe cine mizează la Campionatul European

Bancu fost contestat de mai multe ori pentru faptul că nu este un fundaș stânga clasic, însă evoluțiile sale de la Craiova l-au propulsat pentru al doilea an la rând în echipa sezonului: „Doar noi, cei de aici, știm că e bine ce fac eu ca fundaș stânga. Orice fac nu e bine pentru unii, nimic nu le convine. Cred că cei care au făcut statistica de la LPF și m-au pus pe mine fundaș stânga au greșit, în ghilimele, glumind aici. Eu cred că mi-am făcut datoria foarte bine, chiar dacă unii sunt răutăcioși.

M-am uitat la meciurile naționalei. Cu Georgia am avut ghinion, în prima repriză am ratat foarte multe oportunități. În meciul cu Anglia, am jucat mult mai bine, am avut și ocazii mari la 0-0. Andrei Ivan a avut și el o mare ocazie, dar portarul lor a scos mingea incredibil. Până la urmă, Anglia este Anglia și erau favoriți. Merg pe ei la Campionatul European.”

De asemenea, Nicușor Bancu a fost unul dintre jucătorii cu care s-a sfătuit înainte să semneze cu Universitatea Craiova: „I-am spus lui David Lazar ce este aici, ce trebuie să facă, că suporterii sunt exigenți, vor ca noi să dăm totul. I-am mai zis și să nu sufere niciodată, pentru că fanii ne iubesc, chiar dacă ne ceartă câteodată. Să dea totul pe teren pentru că va fi bine.”