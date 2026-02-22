Nikola Stevanovic a marcat cu emoții primul său gol la U Craiova. Reușita cu Unirea Slobozia, validată doar după intervenția VAR. Oltenii au cerut penalty în prima repriză. Update

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, în fața unui nou meci în care nu primește lovitură de pedeapsă. Oltenii au cerut penalty în prima repriză cu Unirea Slobozia. Ce s-a întâmplat în careul lui Denis Rusu.

Nikola Stevanovic a făcut 2-0 pentru Craiova în minutul 59 al meciului cu Unirea Slobozia. A fost primul gol al sârbului în tricoul alb-albastru. Reușita a fost însă validată doar după analiza VAR. Inițial, în teren, asistentul Alexandru Filip a ridicat ofsaid.

Reluările TV au demonstrat că tușierul s-a înșelat și, după analiza VAR a arbitrilor Iulian Dima și Stelian Slabu, tabela de marcaj s-a modificat în 2-0 pentru Universitatea Craiova. Peste cinci minute s-a făcut chiar 3-0 pentru olteni. A marcat Nsimba, care a ajuns la cota 9 în acest sezon.

Universitatea Craiova a cerut penalty în prima repriză cu Unirea Slobozia

În minutul 14 al confruntării din , oltenii au cerut o lovitură de la 11 metri. Aceștia au protestat pentru un duel în careu între Alexandru Albu și Nicușor Bancu, în urma căruia fotbalistul oaspeților a căzut.

Arbitrul George Călin a lăsat însă jocul să continue. Nici cei din camera VAR nu au intervenit, faza nefiind trimisă către „central” pentru a vedea din nou. După un alt sfert de oră, oltenii au reușit să deschidă scorul. Vladimir Screciu l-a executat de la distanță pe Denis Rusu și a deblocat astfel tabela de pe stadionul din Slobozia.

Oltenii au cerut lovitură de pedeapsă și pe finalul meciului cu FCSB

Etapa precedentă, Universitatea Craiova a jucat acasă cu FCSB. Oltenii au învins cu 1-0, dar scorul putea fi cu totul altul. Mai exact, Luca Băsceanu a fost lansat în minutul 90+7 spre poarta, dar Andre Duarte l-a blocat.

Centralul Marian Barbu a acordat lovitură liberă din marginea suprafeței de pedeapsă, ci nu penalty.