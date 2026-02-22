Sport

Nikola Stevanovic a marcat cu emoții primul său gol la U Craiova. Reușita cu Unirea Slobozia, validată doar după intervenția VAR. Oltenii au cerut penalty în prima repriză. Update

Universitatea Craiova a cerut penalty în primul sfert de oră al confruntării din deplasare cu Unirea Slobozia. Ce s-a întâmplat în careul gazdelor.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
22.02.2026 | 21:39
Nikola Stevanovic a marcat cu emotii primul sau gol la U Craiova Reusita cu Unirea Slobozia validata doar dupa interventia VAR Oltenii au cerut penalty in prima repriza Update
ULTIMA ORĂ
Penalty cerut de olteni la Slobozia. Foto: Colaj FANATIK / Captură Digi Sport.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, în fața unui nou meci în care nu primește lovitură de pedeapsă. Oltenii au cerut penalty în prima repriză cu Unirea Slobozia. Ce s-a întâmplat în careul lui Denis Rusu.

UPDATE: Primul gol la Craiova al lui Stevanovic a fost validat cu VAR

Nikola Stevanovic a făcut 2-0 pentru Craiova în minutul 59 al meciului cu Unirea Slobozia. A fost primul gol al sârbului în tricoul alb-albastru. Reușita a fost însă validată doar după analiza VAR. Inițial, în teren, asistentul Alexandru Filip a ridicat ofsaid.

ADVERTISEMENT

Reluările TV au demonstrat că tușierul s-a înșelat și, după analiza VAR a arbitrilor Iulian Dima și Stelian Slabu, tabela de marcaj s-a modificat în 2-0 pentru Universitatea Craiova. Peste cinci minute s-a făcut chiar 3-0 pentru olteni. A marcat Nsimba, care a ajuns la cota 9 în acest sezon.

Universitatea Craiova a cerut penalty în prima repriză cu Unirea Slobozia

În minutul 14 al confruntării din etapa cu numărul 28, oltenii au cerut o lovitură de la 11 metri. Aceștia au protestat pentru un duel în careu între Alexandru Albu și Nicușor Bancu, în urma căruia fotbalistul oaspeților a căzut. VEZI VIDEO AICI.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Arbitrul George Călin a lăsat însă jocul să continue. Nici cei din camera VAR nu au intervenit, faza nefiind trimisă către „central” pentru a vedea din nou. După un alt sfert de oră, oltenii au reușit să deschidă scorul. Vladimir Screciu l-a executat de la distanță pe Denis Rusu și a deblocat astfel tabela de pe stadionul din Slobozia.

ADVERTISEMENT
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la...
Digisport.ro
E gata! A primit decizia oficială, după ce a acceptat să participe la Consiliul Păcii

Oltenii au cerut lovitură de pedeapsă și pe finalul meciului cu FCSB

Etapa precedentă, Universitatea Craiova a jucat acasă cu FCSB. Oltenii au învins cu 1-0, dar scorul putea fi cu totul altul. Mai exact, Luca Băsceanu a fost lansat în minutul 90+7 spre poarta, dar Andre Duarte l-a blocat.

Centralul Marian Barbu a acordat lovitură liberă din marginea suprafeței de pedeapsă, ci nu penalty. Ulterior, Cristi Balaj a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a fost clar vorba despre o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Nsimba înscrie...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Nsimba înscrie la câteva minute după ce a intrat pe teren!
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce...
Fanatik
Răzvan Lucescu, un nou pas greșit cu PAOK în lupta la titlu! Ce s-a întâmplat după ce un jucător al românului și-a dat autogol în minutele de prelungire
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!