Nicușor Bancu a dezvăluit secretul revenirii Universității Craiova! Ce spune după prima victorie din Conference League

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Universitatea Craiova a bifat primul succes din actuala ediție a UEFA Conference League, după o victorie cu 3-1 în deplasarea cu Inter Club d’Escaldes. Oltenii au avut un start fulgerător în Andorra. Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 3, iar Ștefan Baiaram a dublat avantajul doar două minute mai târziu. Deși părea că partida se îndreaptă spre o victorie fără emoții, gazdele au redus din diferență prin Arellano, în minutul 78, și au reaprins speranțele unui rezultat surprinzător. Simon Elisor a închis însă tabela în minutul 86 și a risipit emoțiile formației pregătite de Filipe Coelho.

Universitatea Craiova visează frumos în Europa! Nicușor Bancu a spus ce s-a schimbat față de sezonul trecut

La finalul partidei, Nicușor Bancu a declarat că Universitatea Craiova poate face o figură frumoasă în . Căpitanul oltenilor este optimist și speră ca echipa sa să depășească performanța europeană din sezonul precedent.

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„Mulțumim! Într-adevăr, am început bine, am marcat două goluri repede. În prima repriză puteam face 3-0 de mai multe ori. În repriza a doua, Screciu putea face iar 3-0 cu șutul acela. Apoi a venit acea neatenție și au marcat. Planul nostru a fost să câștigăm acest meci, indiferent de situație. Dacă am marcat repede, cu atât mai bine. Acest lucru ne-a ajutat. Chiar dacă au avut ei acea posesie, nu ne-a deranjat acest lucru.

Așa este, am și vorbit. Cei de la Getafe au crezut că au un meci ușor cu noi. O echipă bună. Dacă reușeam să marcăm repede, probabil altfel era rezultatul. În Europa, fiecare gol contează. Sperăm ca anul acesta să se schimbe situația.

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(n.r. dacă Universitatea Craiova este mai bună decât în sezonul trecut) Da, eu zic că da. Cele trei trofee de sezonul trecut ne-au ajutat foarte mult. Au plecat jucători, dar au venit și alții și încercăm să-i integrăm. Elisor, cum intră, marchează la fiecare meci. Ne bucurăm. E bine că cei care au rămas au rămas cu mintea aici. În campionat nu am mai primit gol de foarte mult timp. Începutul a fost mai greu, dar, ușor-ușor, ne-am revenit”, a declarat Nicușor Bancu la finalul jocului.

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„Nu avem nimic de pierdut!”. Mesajul lui Assad Al-Hamlawi după prima victorie europeană a Universității Craiova

La rândul său, Assad Al-Hamlawi, , s-a declarat încântat că a reușit să înscrie și să contribuie la victoria echipei sale. Atacantul a subliniat că oltenii trebuie să ia fiecare meci în parte și și-a exprimat speranța că formația din Bănie va continua seria rezultatelor pozitive.

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„Mă bucur pentru cele trei puncte. Mă bucur din suflet pentru un nou gol în cupele europene. Mora mi-a centrat atât de bine, încât nu aveam cum să ratez. Sper că voi marca cât mai mult. Voi fi mulțumit de mine abia atunci când îmi voi agăța ghetele în cui. Am dat peste o echipă care a jucat un fotbal bun. Eu am încredere în echipă, în colegii mei. Așa abordăm fiecare meci. Vor urma meciuri grele. Nu avem nimic de pierdut. Credem în șansa noastră”, a spus Assad Al-Hamlawi, conform sursei menționate anterior.