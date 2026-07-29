Sport

Nicușor Bancu a găsit marea problemă a Universității Craiova după eliminarea din Champions League: ”E greu să mai întorci”

Universitatea Craiova a remizat cu Levski Sofia, scor 2-2, și a fost eliminată din Champions League. Ce senzație a avut Nicușor Bancu (33 de ani) la meciul retur.
Traian Terzian
29.07.2026 | 23:38
Nicusor Bancu a gasit marea problema a Universitatii Craiova dupa eliminarea din Champions League E greu sa mai intorci
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Nicușor Bancu (33 de ani), explicații pentru eliminarea Universității Craiova din Champions League. Sursă foto: Renato Anghelescu - FANATIK
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Visul de Champions League al Universității Craiova s-a spulberat în turul 2 preliminar. De ce crede căpitanul Nicușor Bancu că au fost eliminați oltenii în ”dubla” cu Levski Sofia și ce așteptări are de la parcursul în Europa League.

Nicușor Bancu știe de ce a fost eliminată Universitatea Craiova din Champions League

Imediat după încheierea partidei din manșa secundă a turului 2 preliminar din Champions League, Nicușor Bancu a admis că o mare problemă a ”alb-albaștrilor” în aceste sezon o reprezintă faptul că primesc goluri din faze fixe.

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”Am pornit de la 0-2 și acest lucru poate a contat. O revenire spectaculoasă, am dat totul pentru a întoarce scorul. Am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru, ieșim cu capul sus și spun că avem ceva de învățat din asta.

Cu toate acestea, eu zic că am revenit bine în joc, am avut o grămadă de timp. Se putea mai mult, puteam să marcăm și al treilea gol. Așa a fost să fie, dar ieșim cu capul sus și trebuie să mergem mai departe în Europa League.

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Este o problemă a noastră, înainte marcam din faze fixe, acum se pare că noi primim. Trebuie să fim mai atenți, pentru că asemenea goluri ne costă foarte mult și e greu să mai întorci”, a declarat Bancu, la flash-interviu.

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Bancu a schimbat obiectivul Craiovei

În ciuda faptului că a lăudat-o pe Levski Sofia pentru jocul prestat în cele două manșe, căpitanul Universității Craiova consideră că era o echipă de bătut și s-a trecut pe lângă o performanță fantastică.

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”Obiectivul este acum meciul cu Petrolul, trebuie să câștigăm după rușinea cu Dinamo. Obiectivul este să ajungem în Europa League. Cum am jucat după minutul 20, eu zic că avem față de Europa League. 

A fost o echipă foarte bună, Levski nu este o echipă de nivel mediocru. Sigur aveau și ei același obiectiv ca și noi. Este fotbal, nu joacă salariile. Sunt jucători foarte mult și  (n.r. – Levski era o echipă de bătut?) Da, bineînțeles. Suntem dezamăgiți că nu ne-am calificat. Ne-au taxat la primele ocazii și a fost foarte greu să mai întorci de la 0-2”, a spus Nicușor Bancu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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