Nicușor Bancu a spus ce a cerut Mirel Rădoi la pauza meciului Universitatea Craiova – Oțelul 2-1. Cui i-a dedicat victoria

Universitatea Craiova este în formă maximă odată cu venirea lui Mirel Rădoi și a ajuns la patru succese la rând în SuperLiga României. Formația din Bănie s și a revenit pe primul loc în clasament.

Nicușor Bancu vrea victoria în deplasarea de la FC Botoșani

Universitatea Craiova se află într-un moment bun al sezonului și a bifat vineri al patrulea succes la rând în SuperLiga României. a produs șocul așteptat de cei din conducere și echipa a ajuns pe primul loc în clasament.

Victoria cu Oțelul Galați a venit cu un cost, asta după ce . După o primă repriză fără goluri, Baiaram a deschis scorul, însă oaspeții au restabilit egalitatea prin șutul deviat al lui Ahmed Bani.

, care deviase șutul lui Bani cu patru minute în urmă. După fluierul final, Nicușor Bancu a vorbit despre joc, dar mai ales despre ce a făcut diferența la finalul celor 90 de minute.

„A fost un meci destul de greu, veneam după trei victorii și toată presiunea era pe noi. Lumea se aștepta să câștigăm lejer, dar nu a fost chiar așa. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne bucurăm că am marcat după o primă repriză nu foarte bună.

Ne-am revenit după pauză și zic că am făcut o a doua repriză foarte bună. Am meritat victoria. Jocul și mai rapid pe care ni l-a cerut mister ne-a ajutat să îi desfacem. Pasam destul de greu și ei se închideau bine. A cerut o plimbare mai rapidă a mingii și asta cred că ne-a ajutat foarte mult.

Am fost mai agresivi și acest lucru ne-a ajutat să ne creem și ocazii. (n. r. despre Cicâldău) Îmi pare rău pentru el, a simțit ceva la spate, probabil o ruptură, să sperăm că e ceva mult mai ușor. Cu siguranță va face un RMN și îi țin pumnii să treacă peste această problemă cât mai repede.

Dedicăm această victorie tuturor femeilor, îndrăgostiților, dar în primul rând nouă, pentru că am muncit foarte mult pentru aceste patru victorii. Ne bucurăm că mister a venit și împreună am reușit acest lucru. Sperăm să vină și a cincea la Botoșani. Arătăm bine, sperăm să o ținem tot așa, dar cu siguranță mai sunt multe lucruri de pus la punct, au fost și momente în care am suferit”, a spus Nicușor Bancu la finalul partidei, potrivit .

Ștefan Baiaram a marcat din nou pentru Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram a punctat din nou pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, după meciul cu Poli Iași și a ajuns la 9 reușite în actuala ediție a SuperLigii României. La finalul disputei cu Oțelul, fotbalistul a transmis că oltenii vor merge la victorie la Botoșani.

„Mă bucur că am câștigat, că am ajutat echipa, mă bucur că am marcat. Aveam nevoie să legăm victoriile. Mă simt foarte bine,simt că pot mult mai multe. Într-adevăr, în ultima vreme am înscris din ocaziile pe care le-am creat. Vreau să-mi ajut echipa. Ne dă încredere acest lucru, mergem că câștigăm la Botoșani”, a declarat Ștefan Baiaram.