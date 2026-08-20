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Nicușor Bancu, apel la suporteri după Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1: „Să aibă răbdare cu Baiaram!”

Nicușor Bancu a reacționat după remiza dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia. Căpitanul Universității Craiova a transmis un mesaj suporterilor care l-au huiduit pe Ștefan Baiaram.
Bogdan Mariș
20.08.2026 | 22:30
Nicusor Bancu apel la suporteri dupa Universitatea Craiova AraratArmenia 11 Sa aiba rabdare cu Baiaram
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Nicușor Bancu (33 de ani) a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - Ararat-Armenia 1-1. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Nicușor Bancu (33 de ani) a înscris unicul gol al Universității Craiova în remiza cu Ararat-Armenia din prima manșă a play-off-ului din Europa League. La final, căpitanul campioanei României a vorbit despre egalul înregistrat pe „Ion Oblemenco”, iar acesta a transmis un mesaj suporterilor care l-au huiduit pe Ștefan Baiaram.

Nicușor Bancu a reacționat după Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1

Nicușor Bancu a analizat duelul de pe „Ion Oblemenco”. „A fost o partidă începută bine de noi, dar am luat din nou gol din fază fixă. O neatenție a noastră. Apoi am revenit în joc prin golul meu, am mai avut eu o ocazie foarte mare, iar apoi și Baiaram, dacă făceam 2-1 era alta soarta meciului. În final am mai încercat să atacăm, să câștigăm, dar Ararat e o echipă foarte bună, nu e atât de ușor cum credea lumea.

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Ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mult mai mare pentru retur, dar nu ne-a fost deloc ușor. Trebuie să muncim mai mult la finalizare, ne lipsește golul. Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe, nu cred că au avut altă șansă, poate una sau două pe contraatac. Am făcut o partidă foarte bună per total, dar neatenția ne-a costat. Este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt și vom încerca să intrăm în grupele Europa League.

Este o mândrie pentru noi că ne-am calificat într-o grupă europeană, ne pare rău că nu au reușit și celelalte echipe. Era bine pentru noi, pentru România, să avem cât mai multe. Dar noi încercăm să reprezentăm Craiova și România cât mai bine într-o grupă europeană”, a declarat acesta la VOYO SPORT 1. Experimentatul fundaș a devenit golgheterul Craiovei în acest sezon al cupelor europene cu reușita din acest duel.

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Nicușor Bancu i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a avut o nouă prestație ștearsă, iar „decarul” campioanei României a fost huiduit de mai multe ori pe parcursul meciului, inclusiv în momentul în care a fost schimbat. După ce a mulțumit fanilor pentru susținere, Nicușor Bancu le-a solicitat acestora să nu îl mai conteste pe Baiaram. „Le mulțumim foarte mult suporterilor, sper ca la meciul de duminică, cel cu FC Voluntari, să vină din nou alături de noi, doar împreună putem să câștigăm.

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Îi rog pe cei de la tribuna a II-a să aibă răbdare mai multă cu Baiaram, este un jucător foarte important pentru noi și nu este ușor pentru el să treacă peste această perioadă. Dacă-l ajutăm, va reveni la forma pe care a avut-o înainte”, a declarat căpitanul Universității Craiova după remiza cu Ararat-Armenia.

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