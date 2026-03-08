ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat cu un punct din Giulești, după 1-1 cu Rapid, însă finalul meciului a fost umbrit de incidentele din tribune. Căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar a vorbit și despre scandările rasiste care au dus la întreruperea partidei, spunând că așteaptă să vadă ce sancțiuni vor primi rapidiștii

Bancu așteaptă sancțiuni după scandările rasiste din Giulești

Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, s-a declarat dezamăgit de rezultatul cu Rapid. După ce meciul a fost întrerupt în repriza a doua din cauza scandărilor rasiste, Bancu se așteaptă acum la sancțiuni pentru rapidiști, el amintind, totodată, de .

„Suntem puțin dezamăgiți, pentru că am avut meciul în mână. Când să degajez, am greșit, m-am grăbit, a ajuns mingea la ei și s-a întâmplat. Am suferit în față, trebuia să marcăm al doilea gol și să câștigăm. Meritam asta. Cu siguranță puteam scoate puncte din mai multe meciuri, am mai pierdut puncte cu alte formații, am câștigat cu altele, dar așa este fotbalul. Suntem bucuroși de ce am realizat și trebuie să începem play-off-ul cu victorie. Mulți dintre noi am jucat 120 minute în ultimul meci, s-a simțit oboseala, dar cu toții am alergat cât am putut.

Cred că a contat și meciul din Cupă, e greu să te prezinți aici și să domini la Rapid acasă. Se întâmplă și scandările acestea, dar nu e frumos. Sper să nu se mai repete, am pățit-o și la Dinamo, acum să vedem ce se întâmplă cu cei de la Rapid, pentru că n-ar fi corect față de Ștefan Baiaram. Primul meci de acasă e cel mai important și trebuie să obținem victoria. Trebuie să ne revenim 100%, pentru că avem o mică pauză, de 5-6 zile. Sper că tot sezonul meu l-a convins pe Mircea Lucescu. Este o bucurie că am marcat, pentru că nu am mai făcut-o de ceva timp“, a declarat Nicușor Bancu, la flash-interviu.

Scene șocante la Rapid – U Craiova 1-0. Feșnic a oprit partida din cauza scandărilor rasiste

În minutul 62 al reprizei secunde, din tribune. Jandarmeria a folosit gazele lacrimogene în exces și asta i-a afectat inclusiv pe jucători.

Cu 10 minute înainte de finalul confruntării au existat noi probleme, partida fiind din nou întreruptă, asta după ce suporterii de la tribuna 2 s-au certat cu Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram. Crainicul arenei a făcut un anunț cu privire la scandările rasiste venite de la galeria oaspeților, iar Horațiu Feșnic amenință că trimite jucătorii la cabine.

Comunicatul Jandarmeriei după incidentele de la Rapid – Universitatea Craiova

Jandameria a anunțat că incidentele din repriza secundă au fost provocate de o degajare accidentală de gaze lacrimogene. Aceste probleme l-au făcut inclusiv pe Mircea Lucescu să părăsească stadionul.

„Precizare meci de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, a fost comunicatul Jandarmeriei.