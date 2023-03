Nicușor Bancu, cot la cot cu jucătorii Universității Craiova. Cum a fost surprins căpitanul înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Foto

Oltenii se pregătesc intens pentru derby-ul cu CFR Cluj programat duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Elevii lui Eugen Neagoe s-au bucurat să îl aibă alături pe Nicușor Bancu la antrenamente, chiar dacă căpitanul Universității Craiova nu este refăcut complet după accidentare.

Nicușor Bancu, antrenament cot la cot cu jucătorii Universității Craiova. Căpitanul „alb-albaștrilor” alături de olteni după aproape cinci luni

Neînvinși de patru etape în SuperLiga, elevii lui muncesc din greu pentru a prelungi seria invincibilității și a se apropia de podiumul campionatului. Universitatea Craiova va primi vizita celor de la CFR Cluj pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar oltenii vor să câștige cele trei puncte.

La antrenamentele din baza de pregătire „Ilie Balaci”, Eugen Neagoe l-a avut la dispoziție pe Nicușor Bancu. Deși nu este recuperat complet după ruptura de ligamante, căpitanul Universității Craiova s-a alăturat ședinței de pregătire conduse de „Geană” și a efectuat câteva exerciții alături de olteni.

Căpitanul „alb-albaștrilor” a început antrenamentele individuale de aproximativ o lună, după o serie de controale amănunțite efectuate în Italia. În lunile petrecute alături de Alin Burileanu la Prokinetic, Nicușor Bancu a înregistrat un progres extraordinar.

Nicușor Bancu le-a lipsit „alb-albaștrilor” în ultimele cinci luni, însă Eugen Neagoe i-a găsit înlocuitor în primul „11” al Universității Craiova. Formația din Bănie l-a transferat pe Basilio Ndong în această iarnă, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Nicușor Bancu, despre șansele să revină la Universitatea Craiova în acest sezon: „Nu merită să risc o recidivă”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, a mărturisit că există șanse să fie apt de joc pe sfârșitul sezonului, însă nu vrea să își asume un risc. Căpitanul Universității Craiova își dorește să reia pregătirea în formă maximă la vară și să îi ajute pe olteni în următoarea ediție din SuperLiga.

„Din fericire, foarte bine. Se vede munca pe care o depun, dă roade, piciorul arată tot mai ok. Am vorbit cu Alin Burileanu, omul care se ocupă non-stop de mine, și care m-a ajutat enorm să trec peste această perioadă. Sunt șanse să mai joc și în acest sezon, dar nu are rost să forțez.

Nu merită riscul. Pentru 2-3 meciuri din acest campionat nu merită să risc o recidivă care să mă țină alte șase luni pe bară. Mai bine stau, iau pregătirea de vară de la zero, iar apoi încep în forță și bine pregătit noul sezon. E greu pentru mine!

E bine totuși că accidentările nu au fost una după alta, că aceasta a venit la 8 ani după prima. Deja am uitat-o pe aceea…Dacă erau mai apropiate accidentările, cred că îmi era foarte greu mai ales psihic. Ținând cont că sunt acasă, că sunt în Craiova, că știu tot ce se întâmplă aici la clinică, mi-e mult mai simplu”, a declarat Nicușor Bancu.

