Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să fiu aici pe primul loc”. Căpitanul Craiovei, atac la adresa VAR: „Au venit mai târziu”

Căpitanul Universității Craiova a uimit prin reacția sa de la finalul meciului Unirea Slobozia - Universitatea Craiova. Ce a declarat Nicușor Bancu despre națională și cum a comentat faza la care a cerut penalty
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 22:39
Universitatea Craiova s-a impus categoric la Slobozia și s-a distanțat la patru puncte de locul al doilea. La finalul partidei, Nicușor Bancu a vorbit despre cele două faze în care a solicitat lovitură de la 11 metri, dar și despre rivalitatea cu Raul Opruț pentru postul de titular la echipa națională a României.

Cum a comentat Nicușor Bancu cele două faze de penalty în care a fost implicat în Unirea Slobozia – U Craiova

Universitatea Craiova s-a impus fără probleme în partida de la Slobozia, însă debutul meciului nu promitea acest lucru. Căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a fost implicat în două faze în care a solicitat penalty, una dintre ele fiind la scorul de 0-0.

La finalul partidei, lateralul stânga al formației lui Coelho i-a înțepat pe cei din camera VAR: „Am fost ținuți cu picioarele pe pământ după acea săptămână infernală. Mister ne-a ținut bine montați, iar acest lucru a contat foarte mult. Mă bucur că toți am înțeles ce ne-a cerut el și cred că am meritat această victorie. Aceste meciuri sunt cele mai grele. Campionatele le câștigi dacă reușești să învingi echipele mai mici pe hârtie. În anii trecuți nu făceam acest lucru, însă anul ăsta o facem și se vede: suntem pe locul 1.

(n.r. – fazele de penalty) A doua fază nu a fost, dar prima sigur a fost penalty. Cei de la camera VAR cred că au venit mai târziu, nu știu ce s-a întâmplat. Putea să schimbe soarta meciului. Ceva incredibil, nu înțeleg cum nu puteți vedea aceste lucruri. Acum suntem din ce în ce mai bine, încercăm să fim o echipă omogenă. E important ca cei care intră de pe bancă să poată să ne ajute și să fie motivați. Mister știe să ne țină pe toți motivați”, a declarat Nicușor Bancu la flash-interviu, conform Digi Sport.

Ce a răspuns Nicușor Bancu atunci când a fost întrebat despre lupta pe post cu Raul Opruț pentru echipa națională

Nicușor Bancu nu a avut rival în ultima perioadă pentru postul de fundaș stânga la echipa națională, însă Raul Opruț pare să fie o variantă viabilă pentru Mircea Lucescu. Fotbalistul lui Dinamo este golgheterul „câinilor” în 2026, iar locul de titular al lui Bancu nu mai este atât de sigur.

Întrebat despre lupta pentru postul de titular cu fundașul lui Dinamo, Nicușor Bancu a dat un răspuns care, cu siguranță, le va face pe plac fanilor olteni, însă nu și lui Mircea Lucescu: „Bravo lui, să fie sănătos (n.r. – despre Raul Opruț). Cât mai multe goluri îi doresc, eu vreau să fiu aici pe primul loc. Altceva nu mă interesează. Dacă voi fi la națională, voi încerca să fac o treabă cât mai bună”, a mai spus Bancu.

