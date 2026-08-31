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A fost spectacol pe stadionul Giulești în meciul care a închis etapa a 7-a din SuperLiga României. Rapid a remizat acasă cu Universitatea Craiova. Oltenii au deschis scorul, însă băieții lui Daniel Pancu au reușit să restabilească egalitatea în partea secundă.

Remiză spectaculoasă pe Giulești între Rapid și U. Craiova

Universitatea Craiova a fost echipa mai incisivă în prima parte a jocului de pe stadionul Giulești. După mai multe atacuri bine legate, oltenii au deschis scorul. Marian Aioani nu a reușit să respingă lovitura de cap a fundașului central Stevanovic.

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După pauză, jucătorii lui Daniel Pancu au arătat un ritm mai bun și au profitat de faptul că La mijlocul părții secunde, Olimpiu Moruțan a trimis o centrare pe jos în fața porții, iar colegul său Stojilkovic a marcat primul său gol pentru Rapid.

„Dacă Anzor era pe teren…”. Nicușor Bancu, declarație surprinzătoare după Rapid – Universitatea Craiova

a recunoscut că echipa avea moralul foarte jos după meciul dramatic pierdut în Europa League cu Ararat-Armenia, însă a precizat că jucătorii s-au motivat între ei. Fundașul stânga a vorbit și despre plecarea lui Anzor în MLS,

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„Am avut posesia, am încercat să marcăm. Ne-a salvat Popică de două ori. E un rezultat echitabil. Eram încă puțin demoralizați după meciul din Europa League. Cred că, dacă Anzor era pe teren, ne putea ajuta. Băluță l-a înlocuit foarte bine. Cu siguranță, Anzor a fost un jucător esențial pentru noi. Îi urez mult succes acolo unde merge. Noi trebuie să ne facem treaba aici.

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Suporterii sunt destul de gălăgioși. Pe mine m-a deranjat galbenul pe care l-am primit. A fost nemeritat. Se strâng cartonașele. Nu am făcut nimic. Suntem foarte obosiți, mai ales cei care am jucat mai mult. Avem deja opt meciuri în plus jucate. A fost greu să ne mobilizăm. Am fost supărați. În fotbal trebuie să strângi rândurile și noi suntem cei care trebuie să o scoatem la capăt.

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Noi ne-am dorit să ne calificăm în Europa. A fost o mare dezamăgire în Armenia. A fost tragic. Am reușit totuși să ne adunăm. O să mai joace și cei care nu au făcut-o foarte mult. Urmează un meci cu U Cluj. E bine că urmează o pauză mai lungă”, a declarat Nicușor Bancu la flash-interviu.

Alex Cicâldău, frustrat după remiza din Giulești

Alexandru Cicâldău, un alt jucător extrem de important pentru Universitatea Craiova, a avut un mesaj similar. Mijlocașul formației oltene a precizat că își dorea victoria extrem de mult. Acesta a mai spus că atmosfera din Giulești i-a făcut pe fotbaliști să uite de orice fel de oboseală.

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”Bineînțeles că nu sunt mulțumit, am jucat meciul la victorie. A fost un joc foarte frumos, plăcut publicului, între două echipe foarte bune. Am jucat pe contre, dar am obținut doar un punct în această seară. Cred că uiți de oboseală, uiți de tot când joci cu o astfel de atmosferă. Nu ai cum să nu te bucuri când joci pe asemenea stadioane”, a spus Cicâldău, conform