Nicușor Bancu, direct în top la startul meciului cu Oțelul. Seară istorică pe „Ion Oblemenco” pentru căpitanul Universității Craiova

Cu scurt timp înaintea startului partidei Universitatea Craiova – Oțelul Galați, fanii de pe „Ion Oblemenco“ au fost martorii unui moment special. Nicușor Bancu, fundașul oltenilor, a intrat în istoria clubului din Bănie după ce a atins borna de 420 de meciuri în tricoul alb-albastru, performanță care îl urcă pe căpitanul Științei pe podiumul all-time al aparițiilor pentru Universitatea Craiova.

Nicușor Bancu urcă pe podiumul all-time al meciurilor jucate pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – Oțelul Galați nu este doar un simplu meci din SuperLiga, ci o seară cu valoare de simbol pentru clubul din Bănie. Înaintea fluierului de start, Nicușor Bancu a fost omagiat pentru o performanță care l-a așezat definitiv în topul legendelor „alb-albastre“. Căpitanul Craiovei a primit un tricou special, cu numărul 420, reprezentând numărul meciurilor disputate în tricoul Universității de-a lungul carierei sale.

Momentul festiv a avut și o încărcătură emoțională specială. Tricoul aniversar i-a fost înmânat de Sorin Cârțu, antrenorul care l-a pregătit pe Bancu în primul său sezon la Universitatea Craiova – un arc peste timp care a legat începuturile de prezentul glorios al căpitanului alb-albastru.

Odată cu partida din această seară, , a urcat pe locul 3 all-time în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru Universitatea Craiova, la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

În același timp, duelul cu Oțelul este și meciul cu numărul 350 în SuperLiga pentru Nicușor Bancu.

În urmă cu doar câteva sezoane, mulți dintre fanii Universității Craiova nu își imaginau că fundașul și căpitanul alb-albaștrilor va ajunge să intre în topul absolut al prezențelor în tricoul clubului.

Până acum, Bancu a depășit deja două nume mari din istoria Craiovei: Nicolae Ungureanu, jucător constant și parte din generația de aur a anilor ’80, cu 327 de prezențe și Nicolae Tilihoi, apărător emblematic al Științei, cu 330 de meciuri în tricoul alb-albastru. Performanța lui Bancu a fost consolidată odată cu meciul cu Oțelul Galați, când l-a egalat pe Silviu Lung, fostul mare portar al Craiovei.

Următorul pas este extrem de aproape: , Bancu îl va depăși definitiv pe Silviu Lung.