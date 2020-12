Nicuşor Bancu, după 0-0 cu CFR Cluj: „A fost un an prost, pentru că am pierdut campionatul”

U Craiova termină anul 2020 pe locul 2, după ce oltenii au încheiat la egalitate derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-0. La finalul meciului din Gruia, Nicuşor Bancu şi Dan Nistor au oferit primele reacţii din tabăra oltenilor.

Căpitanul oltenilor a vorbit şi despre şutul lui Ovidiu Bic din minutul 90+1, la care oaspeţii au cerut gol, iar Corneliu Papură a fost trimis în tribună pentru proteste. Bancu a recunoscut că nu şi-a dat seama dacă mingea a trecut sau nu linia porţii.

Colegul său de echipă, Dan Nistor, s-a declarat mulţumit că termină anul pe podium şi a apreciat jocul defensiv al formaţiei sale, care a venit în Gruia cu gândul de a nu primi gol.

Nicuşor Bancu: „A fost un an prost că am pierdut campionatul“

În urma remizei de pe terenul lui CFR Cluj, Universitatea Craiova se menţine pe a doua poziţie a clasamentului, cu două puncte mai puţin decât liderul FCSB şi cu unul peste fosta campioană CFR.

Pentru Nicuşor Bancu pierderea campionatului în favoarea clujenilor a rămas cel mai important moment al anului, dar speră că la finalul acestui sezon să reuşească să se impună.

„E un punct obținut pe terenul campioanei. Nu știu dacă a fost gol la șutul lui Ovidiu Bic. Am făcut un joc bun pe fază defensivă și ne bucurăm că nu am luat gol. La un meci de asemenea calibru, sunt nervi, sunt frustrări, dar eu cred că a fost un meci frumos.

Pentru mine, dar și pentru echipă, a fost un an prost pentru că am pierdut campionatul. Capul sus! Trebuie ca anul acesta să fie al noastru. Ne-am propus să fim mai tari ca anul trecut și să facem o figură frumoasă

Ne lipsește foarte mult Koljic, era golgheterul nostru. Abia a venit Ivan Mamut, dar dacă nu marchează, nu poate să ne ajute. Sperăm să dea goluri și să își intre în mână“, a declarat Nicuşor Bancu la finalul meciului cu CFR.

Dan Nistor: „Meritam victoria“

Mijlocaşul Dan Nistor l-a completat pe căpitanul său, apreciind jocul defensiv al formaţiei sale. Olteanul a mărturisit că unul dintre obiectivele echipei era să nu primească gol în derby-ul cu CFR.

„Cred că astăzi meritam victoria. Am jucat bine defensiv, am venit aici să nu primim gol și asta s-a văzut de la începutul partidei. Azi, am fost mai calmi decât la meciul cu FCSB, când ne-am pierdut capul și am mers fiecare pe unde a crezut de cuvință. Este bine că la final de an suntem pe podium“, a spus Dan Nistor la interviul de după meci.