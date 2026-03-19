Nicușor Bancu, după greșeala din Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: „Să vedem dacă voi fi chemat la națională”

După ce a început cu stângul play-off-ul SuperLigii, Universitatea Craiova s-a impus în fața lui Dinamo, scor 1-0. Jucătorii lui Felipe Coelho au vorbit despre spiritul de sacrificiu care i-a ajutat să obțină această victorie. Cum a comentat Nicușor Bancu cartonașul roșu primit.

Jucătorii Universității Craiova, reacții spumoase după victoria cu Dinamo

Imediat după încheierea , care a deschis etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, fundașul Adrian Rus (30 de ani) a glumit pe seama apărării supraaglomerate pe care a propus-o Universitatea Craiova în repriza a doua, după ce căpitanul Nicușor Bancu a fost eliminat în finalul primei părți.

”Suntem foarte fericiți, o victorie muncită. Omul meciului e întreaga echipă. Am suferit, dar suferința face parte din joc și mă bucur că am câștigat. Nu știu ce s-a întâmplat înainte de pauză la acel meleu, noi trebuia să rămânem focusați. Ați văzut că Nicu (n.r. – Nicușor Bancu), săracul, și-a pierdut puțin focusul, A vrut să atace mingea, dar asta e. E colegul nostru, și asta face poarte din joc. Cu toții am făcut un kilometru în plus pentru el.

La pauză am vorbit să avem încredere în noi, să alergăm mai mult, să fim compacți și să nu riscăm nimic. Nu am mai legat nici două pase. Antrenorul ne-a spus să avem încredere în noi, să rămânem compacți și ne-a așezat în 5-4-0. Popică (n.r. – Laurențiu Popescu), portarul, cred că după acest meci are ceva muscular la câte pase a dat”, a declarat Rus, la flash-interviu.

Adrian Rus, încântat de modul cum s-a apărat Craiova

Apărătorul Universității Craiova a recunoscut cu fair-play că în repriza secundă echipa sa nu a mai încercat să construiască nimic, iar în final a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la echipa națională a României pentru barajul cu Turcia.

”E adevărat că nu am mai legat două pase, dar important e că am câștigat. Era greu să ne spargă. Ne bucurăm că am revenit pe primul loc. Sper să o ținem la fel, cu victorie la fiecare partidă. E o victorie foarte importantă, sper să ne ajute.

(n.r. – Te aștepți să fii convocat?) Dacă domnul selecționer se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint țara. Până acum nu știu nimic”, a declarat Adrian Rus, după succesul obținut de Universitatea Craiova în fața lui Dinamo.

Bancu, reacție fair-play după cartonașul roșu

Eliminat în finalul primei reprize după un fault grosolan asupra lui Maxime Sivis, căpitanul Nicușor Bancu (33 de ani) a admis că a meritat cartonașul roșu și le-a mulțumit coechipierilor pentru felul în care s-au dăruit și au reușit să obțină cele 3 puncte.

”Vreau să le mulțumesc băieților și să-mi cer scuze. Am făcut o greșeală, am meritat să iau roșu și așa se întâmplă când îți dorești prea mult. Mă bucur că echipa s-a motivat, a alergat mai mult și mă bucur că am câștigat. Am vrut să fac un fault de joc, să-l opresc și l-am ratat.

Este presiune, mai ales că am pierdut la Argeș. Trebuia să câștigăm și mă bucur că am fost mai montați. În această zi s-a văzut că am fost o familie și a venit și răsplata. E bine că am câștigat, era foarte greu dacă se distanțau ceilalți. Plecăm acasă bucuroși.

(n.r. – Pregătit pentru meciul cu Turcia?) Sunt pregătit, dar să vedem dacă voi fi acolo, stau cu sufletul la gură. Oricum o să fiu alături de echipă, pentru mine naționala este unică, sunt mereu alături de ei. Știu că suntem iubiți, lumea așteaptă să facem o figură frumoasă, nu va fi greu, dar avem șansa noastră. E momentul să ne calificăm, tragem cu dinții de această șansă”, a spus Bancu.

Cât va lipsi Banciu de la Universitatea Craiova

Gestul prostesc făcut de Nicușor Bancu îl va costa extrem de scump, iar Universitatea Craiova va avea de suferit. Pentru că a primit direct cartonașul roșu, .

În cazul în care va primi pedeapsa minimă din partea Comisiei de Disciplină, fundașul stânga al oltenilor va lipsi doar de la partidele cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare), din etapele a 3-a și a 4-a a play-off-ului SuperLigii, care se vor disputa după pauza datorată echipei naționale.