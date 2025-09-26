Sport

Nicușor Bancu, eliminat din U Craiova – Dinamo după un gest golănesc! Căpitanul oltenilor ratează derby-ul cu FCSB. Și Armstrong trebuia eliminat: „Vrea să îl calce”. Update

Nicușor Bancu a fost eliminat direct în Universitatea Craiova - Dinamo. Căpitanul oltenilor a avut un gest golănesc și va fi suspendat inclusiv la derby-ul cu FCSB
Cristian Măciucă
26.09.2025 | 23:12
Nicușor Bancu, eliminat din U Craiova - Dinamo după un gest golănesc! Căpitanul oltenilor ratează derby-ul cu FCSB. FOTO: Captură Prima Sport 1

Nicușor Bancu (33 de ani) a făcut un gest stupid pentru care a văzut direct cartonașul roșu în U Craiova – Dinamo. Căpitanul oltenilor va fi suspendat cel puțin două etape și nu va juca în derby-ul cu FCSB.

UPDATE: Verdictul lui Marius Avram: Danny Armstrong, de la Dinamo, trebuia eliminat și el

Fostul arbitru FIFA, Marius Avram, a comentat faza din minutul 65, când Adrian Cojocaru l-a dat afară pe Nicușor Bancu. Avram e de părere că „centralul” din Galați a greșit. Fotbalistul scoțian de la Dinamo ar fi trebuit să vadă și el cartonașul roșu.

„Ambii jucători puteai fi eliminați, din punctul meu de vedere. Se vede că Amstrong vrea să-l calce. Ambele reacții sunt de brutalitate. Am văzut că Amstrong a făcut asta și la meciul trecut. Posibil să nu își dea seama”, a declarat Marius Avram la Digi Sport 1.

Nicușor Bancu, roșu direct în U Craiova – Dinamo. Ratează derby-ul cu FCSB!

În minutul 65 al duelului de pe „Ion Oblemenco”, la scorul de 2-1 pentru Universitatea Craiova, Nicușor Bancu și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. Căpitanul oltenilor a fost eliminat după intervenția VAR.

Andrei Chivulete și Cosmin Bojan i-au transmis „centralului” Adrian Cojocaru că Bancu l-a lovit cu piciorul pe Danny Armstrong. Arbitrul din Galați a mers să vadă faza la monitor și nu a ezitat să îl elimine pe fundașul stânga al alb-albaștrilor.

Imediat după ce Bancu a văzut cartonașul roșu, oltenii au luat foc. Tabăra Craiovei și-ar fi dorit ca Armstrong să fie și el eliminat. Gazdele au acuzat că scoțianul l-a provocat pe Bancu, înainte ca internaționalul român să aibă acel gest golănesc. – vezi VIDEO

Nicușor Bancu va fi suspendat cel puțin două etape

Pentru faptul că a fost eliminat direct în urma unui gest grosolan, Nicușor Bancu va fi suspendat cel puțin două etape. Așadar, în mod cert, Universitatea Craiova nu va avea căpitanul la dispoziție la partidele cu FCSB și cu Unirea Slobozia. Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 12-a a SuperLigii, e programat duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

Nicușor Bancu este unul dintre veteranii Universității Craiova. Fundașul stânga evoluează din 2014 la gruparea din Bănie. În acest sezon, fundașul stânga în vârstă de 33 de ani a jucat 11 meciuri și a oferit 2 pase decisive. Ambele assist-uri au venit în partide de SuperLiga.

  • 5 cartonașe roșii a încasat Nicușor Bancu de-a lungul carierei
Cristian Măciucă
