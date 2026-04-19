Nicușor Bancu, fără menajamente după Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „La acest club am vorbit mereu și nu am realizat nimic!”

Universitatea Craiova a obținut un succes extrem de important în etapa a 5-a a play-off-ului din Superliga. Gruparea din Bănie s-a impus cu 1-0 contra Rapidului și a ajuns la 39 de puncte în clasament, fiind la egalitate cu liderul U Cluj, care a cedat cu 1-2 în această rundă pe terenul lui Dinamo. Căpitanul Nicușor Bancu (33 de ani), marcatorul Assad Al Hamlawi (25 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) au reacționat la final.

Ce a declarat Nicușor Bancu după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Nicușor Bancu a subliniat importanța acestui succes, însă căpitanul Universității Craiova a lansat și un avertisment pentru restul sezonului. „O victorie foarte importantă, ne doream să câștigăm cu orice preț, nu conta jocul, chiar dacă nu făceam o partidă foarte bună, era important să câștigăm cele 3 puncte. Eu zic că am făcut și o partidă foarte bună, chiar dacă după primirea golului au început să pună presiune pe noi.

Per total, am meritat victoria, sunt foarte fericit și mândru de echipă. A fost un rezultat foarte bun (n.r. Dinamo – U Cluj 2-1), am vorbit astăzi că este rândul nostru acum, să facem mult mai mult decât în ultima partidă și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor față de suporteri, de conducere, de antrenor. Și echipele din spate se pot bate la titlu, dacă noi pierdem și ele câștigă, vin acolo aproape, se pot întâmpla multe lucruri.

Sunt de atâția ani la acest club, am vorbit mereu și nu am realizat nimic, doar două Cupe și o Supercupă. Pentru suporteri, contează mai mult acum campionatul. Și Cupa este importantă, pentru că mergi în Europa mult mai ușor, dar campionatul este principalul obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru toată lumea din club”, a declarat fundașul după , conform .

Assad Al Hamlawi, eroul Craiovei în partida cu Rapid

Assad Al Hamlawi a marcat unicul gol al meciului în minutul 47, cu o lovitură de cap. „Pentru noi nu contează dacă pierdem sau câștigăm, trebuie să rămânem la fel, să păstrăm încrederea. Trebuie să rămânem umili, dar avem încredere în noi. (n.r. poate Craiova să ia titlul și Cupa în acest sezon?) Orice e posibil, de ce nu?

(n.r. urmează semifinala de Cupă cu Dinamo) Va fi greu, dar noi ne antrenăm și muncim, sperăm că vom realiza ceva. Nu va fi doar partea mentală, ci și cea fizică, dar nu poți ajunge la un nivel bun din punct de vedere fizic dacă nu ești puternic mental. Sperăm să rămânem puternici împreună, ca o familie”, a spus atacantul după .

Cum a comentat Carlos Mora faza în care a salvat-o pe Universitatea Craiova

În minutul 56 al partidei, Carlos Mora a intervenit extraordinar în fața lui Christensen, care a fost aproape de egalare. „A fost incredibil, trebuie să gândești atât de rapid, am încercat să urmăresc linia șutului și am luat decizia corectă, mingea m-a lovit și am continuat faza, am văzut un coleg și am încercat să îi pasez. A fost o nebunie, dar sunt fericit, pentru că am ajutat echipa”, a afirmat internaționalul costarican.