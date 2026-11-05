Sport

Nicușor Bancu, gol de generic în Craiova – Egnatia! „Torpila” de pus în ramă

Flaviu Popa
05.11.2026 | 22:57
Nicusor Bancu gol de generic in Craiova Egnatia Torpila de pus in rama
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Golul fabulos înscris de Nicușor Bancu
Nicușor Bancu a devenit un specialist al golurilor înscrise în competițiile europene. Fundașul a reușit o „torpilă” de poveste și a făcut 2-0 pentru Craiova în meciul cu Egnatia.
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Universitatea Craiova conduce pe Egnatia din Albania cu 2-0 în minutul 40 al rundei de Conference League, iar pe lista marcatorilor apare și Nicușor Bancu. Fundașul a reușit deja al 4-lea gol al sezonului într-o cupă europeană, în ciuda faptului că în campionat nu prea înscrie. Lucru, de altfel, de înțeles fiind vorba despre un fundaș.

Nicușor Bancu a înscris un gol de poveste și a făcut 2-0 pentru Universitatea Craiova cu Egnatia

Golul înscris de Bancu cu Egnatia în minutul 32 a fost de toată frumusețea. Veteranul din lotul Craiovei a profitat de faptul că fundașii adverși i-au permis să se apropie liber spre poartă, după care a expediat o „rachetă” care a trecut fără probleme de ghinionistul Dajsinani. Golul poate fi văzut AICI.

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Bucuria golului a fost de pus în ramă mai ales că din gesturi lui Bancu nu i-a venit să creadă că a reușit o astfel de execuție. Șutul a fost cu adevărat impecabil, în forță, dar și plasat. Senzația că niciun portar din lume nu ar fi putut să respingă această minge.

Statistic, în 462 de meciuri, Bancu a reușit pentru Universitatea Craiova 35 de goluri și 68 de pase de gol. În întreaga sa carieră, dacă luăm în considerare și meciurile pentru FC Olt Slatina, Bancu are 43 de goluri și 71 de pase de gol în 531 de meciuri.

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Nicușor Bancu este un adevărat specialist al meciurilor din cupele europene

Ultima oară când Bancu a înscris un gol pentru Craiova a fost în 20 august 2026, în acel Universitatea Craiova – Ararat Armenia, din preliminariile Europa League. La fel, fundașul și-a trecut numele pe lista marcatorilor în preliminariile Champions League, în acel 2-2 cu Levski de pe „Ion Oblemenco” din 29 iulie 2026. Tot Bancu a înscris și în meciul cu Vitebsk, scor 1-0, din 15 iulie, semn că fundașul oltenilor are lipici la gol în meciurile europene. Astfel, se poate spune că Nicușor Bancu este un adevărat specialist al meciurilor din cupele europene.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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