Sport

Nicușor Bancu, golgheterul Craiovei în cupele europene! La cine s-a dus glonț după ce a marcat contra lui Ararat

Nicușor Bancu a egalat situația pe tabelă în meciul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia. Căpitanul campioanei României a devenit golgheterul echipei în cupele europene după această reușită.
Bogdan Mariș
20.08.2026 | 21:23
Nicusor Bancu golgheterul Craiovei in cupele europene La cine sa dus glont dupa ce a marcat contra lui Ararat
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Nicușor Bancu (33 de ani) a înscris pentru Universitatea Craiova în partida cu Ararat-Armenia. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Nicușor Bancu (33 de ani) a marcat în minutul 33 al partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, egalând situația pe tabelă după ce grecul Alexandros Malis deschisese scorul. Astfel, căpitanul grupării din Bănie a devenit golgheterul echipei în acest sezon al cupelor europene, cu 3 goluri marcate.

Nicușor Bancu, golgheterul Craiovei în cupele europene. La cine s-a dus după ce a marcat în meciul cu Ararat-Armenia

Nicușor Bancu a reușit să egaleze situația pe tabelă în minutul 33 al partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, cu o execuție frumoasă din unghi după o pasă oferită de Alexandru Cicâldău. A fost a treia reușită a căpitanului în meciurile disputate în acest sezon în cupele europene, iar acesta i-a depășit astfel pe Assad Al Hamlawi, Ștefan Baiaram și Steven Nsimba, care au fiecare câte două reușite.

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Primul gol al lui Bancu din acest sezon a sosit spre finalul meciului cu Vitebsk din manșa secundă a primului tur preliminar al Champions League, iar reușita a fost una decisivă, deoarece campioana României s-a impus cu 1-0. Apoi, internaționalul român a mai punctat în remiza cu Levski, 2-2, din manșa secundă a turului 2 preliminar. Așadar, toate cele 3 reușite ale lui Bancu au fost marcate pe „Ion Oblemenco”.

Nicușor Bancu s-a dus glonț la Filipe Coelho după ce a înscris

După ce a marcat în meciul cu Ararat-Armenia, Nicușor Bancu s-a dus glonț la antrenorul său, Filipe Coelho, și l-a îmbrățișat pentru a sărbători reușita. Spre finalul reprizei, căpitanul Universității Craiova a fost aproape de o „dublă” extraordinară, însă execuția sa din voleu a trecut puțin pe lângă poarta armenilor.

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Nicușor Bancu a evoluat în 38 de partide pentru Universitatea Craiova în cupele europene, iar reușita din meciul cu Ararat-Armenia a fost cea de-a cincea. Fundașul naționalei României a oferit și 6 pase decisive în aceste jocuri. Bancu a debutat în Europa în 2017, când Universitatea Craiova a întâlnit-o pe AC Milan în Europa League.

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