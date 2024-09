Nicușor Bancu, la 32 de ani! Cum l-au sărbătorit fotbaliștii Universității Craiova pe căpitan. Video

Fotbaliștii Universității Craiova i-au cântat „La mulți ani” lui Nicușor Bancu în baza de pregătire „Ilie Balaci” în ziua în care căpitanul oltenilor împlinește 32 de ani. Costel Gâlcă i-a oferit un cadou special din partea clubului internaționalului român.

Nicușor Bancu, la 32 de ani! Cum l-au sărbătorit fotbaliștii Universității Craiova pe căpitan

Nicușor Bancu nu a lipsit de la ședințele de pregătire ale lui Costel Gâlcă nici măcar astăzi. Căpitanul împlinește 32 de ani, însă nu se menajează înaintea duelului studențesc cu U Cluj, programat duminică, de la ora 21:30.

Fotbaliștii Universității Craiova l-au primit pe Nicușor Bancu cu zâmbetul pe buze la antrenamentul din cursul zilei de miercuri. Alex Mitriță, Laurențiu Popescu, Vladimir Screciu și ceilalți colegi din Cetatea Băniei i-au urat „La mulți ani” căpitanului.

Costel Gâlcă i-a oferit un cadou special lui Nicușor Bancu, cu ocazia zilei sale de naștere. Tehnicianul „alb-albaștrilor” i-a dat un tablou care conține o poză din fiecare sezon pe care căpitanul Universității Craiova l-a bifat în Bănie.

Din lotul Universității Craiova la antrenamentul de astăzi a făcut parte și Iago Lopez. Fundașul spaniol a fost prezentat oficial la formația din Cetatea Băniei în cursul zilei de ieri, atunci când a dat și primul interviu în calitate de jucător al oltenilor.

Sorin Cârțu l-a lăudat pe Nicușor Bancu după ultimele meciuri la națională: „Are calitate”

Mircea Lucescu a mers pe mâna lui Nicușor Bancu în primele meciuri oficiale la naționala României. Fundașul stânga nu l-a dezamăgit pe selecționer și s-a descurcat excelent cu Kosovo și Lituania, iar acesta a fost .

Fostul președinte al Universității Craiova a spus că fundașul „alb-albaștrilor” îi ajută foarte mult pe „tricolori”. Sorin Cârțu a spus și care ar putea să fie considerat singurul defect al căpitanului din Cetatea Băniei.

„Nu știu de ce tot vorbim și tot strâmbă lumea din nas. În primul și în primul rând, el chiar nu are niciun concurect pe postul ăsta, pentru că nu văd la alte echipe posibilitatea ca altcineva să apară la echipa națională. Indiferent pe la ce echipe mai joacă.

Plus că Bancu are foarte multe momente de mare calitate în joc, ajută foarte mult echipa. Sigur, deoarece el nu provine dintr-un fundaș stânga la viața lui, ci dintr-un mijlocaș, mai are câteodată niște greșeli de plasament. Într-adevăr, plasamentul ăla al fundașului stânga… Dar, în rest, are calitate și ajută foarte mult echipa.

Am văzut că și la Campionatul European i-au găsit vină, că a greșit la nu știu ce gol, dar se uită că până să se dea golul mai trece nu știu cât timp și sunt atâtea secvențe de joc în care mișcarea de translație a compartimentului respectiv, trebuie făcută cu o anumită viteză. Și până la urmă se găsește vina că a pierdut el mingea, nu mai știu la ce joc a fost…”, a spus Cârțu.