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, după 1-0 cu Corvinul, iar golul victoriei a fost marcat de Alexandru Cicâldău. După meci, Nicușor Bancu a dezvăluit o discuție savuroasă pe care a avut-o cu mijlocașul oltenilor înaintea partidei. Căpitanul „Științei” l-a înțepat pentru lipsa golurilor din ultima vreme, iar Cicâldău i-a oferit răspunsul perfect pe teren.

Bancu l-a provocat pe Cicâldău înaintea meciului de la Arad

Nicușor Bancu a povestit la flash-interviu că, în ultima perioadă, , obișnuia să-i reproșeze în glumă lui Alexandru Cicâldău faptul că nu reușea să mai marcheze. De această dată, căpitanul Craiovei i-a transmis chiar înaintea meciului că este convins că mijlocașul va înscrie. Cicâldău nu doar că a marcat golul care a decis partida de la Arad, ci a respectat și „promisiunea” făcută în discuția cu Bancu.

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„I-am reproșat mereu că nu mai poate da gol. Eu și cu mister făceam glume pe seama lui. Azi i-am zis că o să marcheze și s-a ținut de cuvânt. Terenul este impecabil, îi felicit pe toți pentru ce fac aici, la Arad. Nu am făcut un meci extraordinar, dar mă bucur că am câștigat. Nu e ușor să câștigi împotriva Corvinului. Sunt momente în joc când valul iese la iveală, pe lângă tactica de zi cu zi. Valoarea individuală contează și azi ne-a ieșit nouă, mie și lui Cicâldău. E al doilea meci consecutiv fără gol primit și sufeream aici, la capitolul ăsta. Felicit echipa“, a declarat Nicușor Bancu, la .

Cicâldău i-a răspuns lui Bancu direct pe teren

Marcatorul unicului gol al partidei a vorbit, la rândul său, despre faza care a decis partida. Cicâldău a explicat că a atacat spațiul, iar Nicușor Bancu l-a găsit cu o pasă foarte bună. Mijlocașul Craiovei a recunoscut apoi că îi va „da un suc” căpitanului, făcând haz de un episod mai vechi dintre cei doi.

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„Este mai puțin important că am reușit să marchez, contează cele trei puncte împotriva unei echipe bune. Nu știu dacă au pierdut acasă în acest sezon. Sunt trei puncte muncite și trebuie să ne bucurăm. Au o defensivă bine organizată, toată echipa lor stă bine în teren. Mă bucur că am reușit să atac spațiul și Nicu m-a văzut cu acea pasă. Eu zic că e frumos să joci în campionat și în Europa, ne place și e o mândrie să jucăm peste tot. Nu cred că e greu, e plăcut.

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Cu FCSB e un meci ca oricare altul, pe care trebuie să-l câștigăm. Cu FCSB mereu au fost meciuri frumoase și vreau să ne bucurăm împreună cu fanii, la final, de o nouă victorie. Îi dau suc lui Bancu, pentru că într-un meci, nu mai știu care, m-a certat după o pasă bună a lui și o ratare a mea. Acum, nu știu dacă a vrut să-mi dea pasa atât de bine, dar mă bucur că am reușit să înscriu”, a declarat și Alexandru Cicâldău.

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Laurențiu Popescu, omul meciului după victoria muncită cu Hunedoara

Universitatea Craiova a avut nevoie și de intervențiile lui Laurențiu Popescu pentru a pleca neînvinsă de la Hunedoara. Portarul oltenilor a păstrat poarta intactă și a fost desemnat jucătorul meciului, într-o partidă în care Corvinul a avut momente în care a pus presiune.

Popescu a recunoscut că se aștepta la un duel dificil și a subliniat importanța victoriei obținute în deplasare. Portarul Craiovei a vorbit și despre concurența pentru postul de titular, dar și despre derby-ul cu FCSB: „Ne așteptam la un meci greu. Corvinul e o echipă de play-off anul acesta, e o echipă puternică, care joacă, dar contează cele trei puncte și victoria în deplasare. Știam că ei au o echipă bună. E normal să și suferi în fotbal, dar mă bucur că n-am luat gol. Nici nu știam că n-am mai bătut în deplasare din aprilie, dacă excludem meciul din Cupă. Ne bucurăm de victorie, trebuia să vină și acest succes.

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A fost o perioadă încărcată, cu multe meciuri și când ai timp o săptămână să pregătești meciul era clar că vom arăta mult mai bine. Concurența e bună, am jucat amândoi (n.r. cu Sava), ne-am făcut treaba amândoi și cine va ajuta mai mult echipa va juca mai des. Mister va decide. Cu FCSB este un derby, sperăm să avem un stadion plin și, cu ajutorul lor, să obținem cele trei puncte”, a punctat și Laurențiu Popescu, portarul Craiovei, cel care a fost desemnat și jucătorul meciului.