Nicușor Bancu, mesaj pe sufletul fanilor înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: „Pentru suflarea alb-albastră!“ Ce promisiune le-a făcut după ce a intrat în istoria clubului

Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc în această seară pe Arena Națională (ora 20.00) într-un nou derby al SuperLigii, un duel cu miză mare în campionat și orgolii vechi. Căpitanul alb-albaștrilor, Nicușor Bancu, a prefațat confruntarea din Capitală și a transmis un mesaj cu impact emoțional puternic pentru suporteri.

Mesajul căpitanului Nicușor Bancu pentru suporteri înainte de derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

, căpitanul Științei a transmis un mesaj cu greutate înaintea duelului cu Dinamo, un meci pe care îl vede extrem de dificil, dar pe care vrea să-l câștige pentru suporteri.

„Va fi o partidă foarte grea, Dinamo e o echipă foarte puternică în acest sezon. Acasă joacă destul de bine. Noi ne-am pregătit cât am putut după jocul cu Galați și sper ca la ora partidei să fim 100% și să luăm cele trei puncte. Au multe puncte forte, dar se evidențiază în ofensivă. Cei din față sunt jucători buni, iar apărarea este compactă.

Noi avem atuurile noastre și sper să marcăm mai multe goluri. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, dar suntem obișnuiți cu meciurile din Europa și știm cum este. Vom da totul pe teren pentru suflarea alb-albastră. Au fost ani grei, dar frumoși, ceva ce nu credeam să ajung să mi se întâmple“, a declarat Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu promite iubire „eternă“ Științei: „Voi fi alături de ea!“

Nicușor Bancu se află de aproximativ 12 ani în Bănie, la Universitatea Craiova, locul în care s-a evidențiat, s-a accidentat, a revenit și a evoluat. Acum, căpitanul oltenilor își aduce aminte cu plăcere de momentele carierei sale și face o promisiune importantă.

„Când am venit aici, nici nu știam cât o să stau. Acum, după atâta timp, pot spune că e a doua mea casă. Sunt mândru de tot ce am realizat și voi da totul pentru echipa mea atât timp cât voi juca, iar apoi voi fi alături de ea. Îmi doresc mult să avem fani mulți la meci, să ne susțină, iar la final să ne bucurăm împreună de victorie“, a mai spus căpitanul Universității Craiova.

Bancu, mândru după cele 420 de meciuri în tricoul Craiovei: „Este o onoare!“

Căpitanul Universității Craiova a atins borna de 420 de meciuri în toate competițiile, iar înainte de startul partidei cu Oțelul a primit un tricou special, cu cifra 420 imprimată, dar și o îmbrățișare călduroasă de la Sorin Cârțu, primul său antrenor de la Craiova. La final, și a vorbit emoționat despre onoarea de a apăra culorile clubului.

„Sunt 420 de meciuri în toate competițiile în tricoul Universității Craiova. Este o onoare. Nu mă așteptam niciodată să ajung aici. Dumnezeu m-a ajutat. Acum sunt și sănătos. Sper ca de la meci la meci să fiu din ce în ce mai bun și să joc cât mai mult. Cât mai am contract trebuie să fiu ce trebuie pentru echipă“, a spus de curând căpitanul echipei craiovene.

Despre titlu în SuperLiga, Bancu a refuzat să mai discute: „Nu mai vorbesc despre titlu. E bine că suntem acolo pe primul loc și o luăm meci cu meci. Următorul care va veni este cel mai important. Nu cred că se mai pune problema să nu fim în play-off. Când intrăm în play-off trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri. Vor fi echipe bune și vom avea meciuri grele cu oricare. Echipele câștigă meci de meci, ne uităm la fiecare partidă.

Este greu să se încurce cele din față. Joacă un fotbal foarte bun. Dinamo joacă foarte bine, în special acasă. Va fi mult mai greu meciul de la București decât cel care a fost aici. Voiam să jucăm din trei în trei zile, dar în Europa. Nu s-a putut, dar suntem fericiți de ce am realizat“.

Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

Odată cu partida din această seară, Bancu, cel care a creat, până în acest moment, nu mai puțin de 30 de ocazii de gol în acest sezon, a urcat pe locul 3 all-time în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru Universitatea Craiova, la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

Iată cum arată clasamentul:

Costică Ștefănescu – 463 meciuri

Nicolae Negrilă – 442 meciuri

Nicușor Bancu – 420 meciuri

Silviu Lung – 420 meciuri

Nicolae Tilihoi – 330 meciuri

Nicolae Ungureanu – 327 meciuri

Nicușor Bancu, peste două mari „legende“ ale Universității Craiova

În urmă cu doar câteva sezoane, mulți dintre fanii Universității Craiova nu își imaginau că fundașul și căpitanul alb-albaștrilor va ajunge să intre în topul absolut al prezențelor în tricoul clubului.

Până acum, Bancu a depășit deja două nume mari din istoria Craiovei: Nicolae Ungureanu, jucător constant și parte din generația de aur a anilor ’80, cu 327 de prezențe și Nicolae Tilihoi, apărător emblematic al Științei, cu 330 de meciuri în tricoul alb-albastru. Performanța lui Bancu a fost consolidată odată cu meciul cu Oțelul Galați, când l-a egalat pe Silviu Lung, fostul mare portar al Craiovei.