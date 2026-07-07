Nicușor Bancu, mesaj războinic înainte de Vitebsk – U Craiova: „Avem echipă puternică, tranșăm calificarea din meciul tur”. Care e singurul avantaj al adversarei

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Miercuri, 8 iulie, chiar în ziua în care se ia pauză de la Campionatul Mondial, Universitatea Craiova debutează în preliminariile Ligii Campionilor împotriva lui Vitebsk, campioana din Belarus. Nicușor Bancu și s-a arătat foarte optimist cu privire la jocul de mâine.

Universitatea Craiova o ia tare pe Vitebsk! Nicușor Bancu vrea să tranșeze calificarea încă din tur

Campioana României este favorită în fața lui Vitebsk, iar Nicușor Bancu, căpitanul echipei, este conștient de acest lucru. Totuși, emoțiile primei participări în Champions League și-ar putea spune cuvântul, însă valoarea jucătorilor olteni va trebui să facă diferența.

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„Acum nu sunt emoții, dar pe teren sigur vor apărea. Când se fluieră startul meciului trebuie să ne gândim doar la ce avem de făcut pe teren și să terminăm cu un rezultat pozitiv pentru a avea șanse bune la retur. Noi vom face tot posibilul să încercăm să tranșăm calificarea din prima manșă, dar nu jucăm singuri. Trebuie să ne ridicăm la nivelul partidei, iar la final sperăm să avem șanse mai mari decât ei la calificare.

Am rămas aceiași jucători și au venit întăriri. Avem o echipă foarte puternică. Eu sper să nu plece nimeni, dar va fi greu. Anul trecut am avut niște meciuri senzaționale până să ajungem în grupe și știu că acasă la noi este ca o fortăreață și este foarte greu ca cineva să ne bată acolo. Trebuie să uităm parcursul de anul trecut, trebuie să o luăm de la 0. Am prins ceva experiență, dar meciurile nu seamănă unul cu celălalt, așa că vom trata cu seriozitate meciul de mâine”, a declarat Nicușor Bancu la conferința de presă premergătoare partidei.

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Care poate fi singurul avantaj al lui Vitebsk în fața Craiovei

unde se află pe locul secund, la două puncte de liderul Dinamo Minsk. Nicușor Bancu este de părere că acest lucru poate reprezenta un avantaj serios pentru adversari, însă internaționalul român are încredere în pregătirea pe care echipa a făcut-o în această vară

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„Va fi o partidă grea. Este ceva nou atât pentru mine, cât și pentru restul echipei. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un mic avantaj pentru că au avut deja meciuri oficiale, dar ne-am pregătit și noi bine în cantonament și cred că o să fie bine pentru noi. Cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.

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Este frustrant că nu poți să joci cu suporteri în tribună, dar asta este situația. La retur, cu siguranță, suporterii așteaptă să umple stadionul și îi așteptăm cu toții să vină să ne susțină. Poate fi și un avantaj, dacă aveau o atmosferă ca la Atena posibil să fi fost mai greu pentru noi. Dacă vom face ce am pregătit toată săptămâna, cu siguranță că vom pleca de aici cu șanse mari de calificare”, a mai spus Nicușor Bancu.

Cum vede Nicușor Bancu concurența din vestiarul Universității Craiova

Până acum, Universitatea Craiova nu a pierdut jucători importanți, însă a mai adus întăriri pentru noul sezon european. Nicușor Bancu este de părere că lotul numeros și competiția acerbă nu poate face decât bine echipei, mai ales că meciurile vor fi numeroase.

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„Concurența este benefică tot timpul. Mereu am avut jucători pe postul meu. Vor fi multe meciuri și va juca toată lumea. Este greu să joci din 3 în 3 zile. Apar accidentări, ai meciuri mai proaste, iar de aceea este bine să ai un lot numeros. Presiunea există tot timpul la fotbal. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și să-i ajut pe toți să se integreze. Va fi mult mai dificil să realizăm performanțele de anul trecut, deoarece adversarii vor încerca să nu ne mai lase să facem acest lucru”, a conchis Nicușor Bancu.