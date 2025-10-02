Nicușor Bancu, negru de supărare după Rakow – U Craiova 2-0: ”Nu am făcut nimic din ce am pregătit, am uitat fotbalul”

Oltenii au avut o prestație mediocră în Polonia și partida cu Rakow. Acest eșec l-a supărat teribil pe Nicușor Bancu, care a avut un discurs dur la final.

Ce l-a supărat pe Nicușor Bancu la meciul Rakow – Universitatea Craiova 2-0

Imediat după încheierea întâlnirii din prima etapă a grupei de Conference League, căpitanul Universității Craiova a acuzat lipsa atitudinii la formația ”alb-albastră” și consideră că eliminarea lui Vladimir Screciu a contat foarte mult.

”O primă repriză modestă, am fost temători, a doua repriză și mai rău, acea eliminare ne-a pus plumb în picioare. A venit și golul doi, acolo s-a terminat meciul. Nu am avut noi aceeași atitudine, am intrat temători, vina e la noi, la jucători, n-am făcut nimic din ce-am vorbit.

Trebuia să jucăm fotbal în continuare, nu ne-a ieșit nimic. O echipă bună acasă, e greu în 10 oameni, mai ales că nici în 11 contra 11 n-am avut mari ocazii de a marca”, a declarat Nicușor Bancu, la .

Crețu, șocat de jocul prost al Craiovei

Mijlocașul Alexandru Crețu nu își poate explica jocul sub așteptări făcut de Universitatea Craiova la debutul în grupa de Conference League și consideră că momentul cheie al întâlnirii l-a reprezentat eliminarea lui Screciu.

”Prea multe nu sunt de zis. Am pierdut, am făcut un joc slab, nereușit și asta s-a văzut. Am rămas în inferioritate numerică după pauză și cam gata meciul. Am întâlnit o echipă cu jucători buni. În prima repriză părea că sunt în control, dar puteam intra cu 1-0 la pauză.

La pauză, Mister a încercat să regleze lucrurile, dar nu știu ce s-a întâmplat. Mi-e greu să spun concret ce s-a întâmplat în repriza a doua. Așa este la fotbal, se schimbă totul într-un minut”, a spus Crețu.

Cât va lipsi Screciu după cartonașul roșu din duelul cu Rakow

După ce la pauză a intrat cu un 0-0 care putea să dea speranțe. Universitatea Craiova a început cum nu se poate mai prost partea secundă. În doar 5 minute de la reluare a primit gol și .

După ce Tomasz Pienko a deschis scorul, a venit faza în care Vladimir Screciu l-a faultat în poziție de ultim apărător pe Jonatan Braut Brunes. Arbitrul maltez Ishamael Barbara a lăsat jocul să continue, însă din camera VAR a fost chemat să revadă faza.

După minute bune de analiză, deși faultul a fost unul foarte clar, ”centralul” a revenit asupra deciziei și a acordat lovitură liberă pentru formația poloneză și l-a eliminat pe fundașul Universității Craiova.

În ciuda faptului că a văzut direct cartonașul roșu, Screciu va lipsi un singur meci, deoarece duritatea faultului aproape că nu există. În acest condiții, el va absenta de la partida cu armenii de la Noah, programată pe 23 octombrie, în Bănie.

„Ne odihnim și trecem la treabă pentru meciul cu FCSB”

Tudor Băluță a comentat și el eșecul cu Rakow din prima etapă a UEFA Conference League. Mijlocașul central a încercat să le ridice moralul colegilor săi și i-a mobilizat pentru derby-ul cu FCSB. Duelul de pe Arena Națională e duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

„Dezamăgire, clar. Nicio infrângere nu e plăcută. Nu am făcut ceea ce am pregătit, din păcate. Cred că am avut o doză prea mare de respect pentru ei. E păcat, dar e un meci din care putem să învățăm. Noi putem mult mai mult, dar de vorbit e ușor, trebuia să arătăm pe teren asta.

Ne-a lipsit un pic curajul. E o experiență frumoasă și trebuie pe viitor să scoatem maximum din tot. Sper să arătăm mai bine de la meciul următor.

Părerea mea, din punct de vedere al presiunii, în calificări era presiune mult mai mare decât acum. Nu știu ce s-a întâmplat în acest meci, de ce am fost așa fricoși în anumite momente. E dezamăgit și Screciu, dar e fotbal, apar astfel de momente.

A fost greu în 10 oameni, s-a îclinat balanța în favoarea lor, dar nu acest moment, al eliminării, a fost definitoriu. În seara asta ne refacem, ne odihnim și trecem la treabă pentru meciul cu FCSB”, a conchis Tudor Băluță.