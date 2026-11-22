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Nicușor Bancu se pregătește să scrie o nouă pagină de istorie în tricoul Universității Craiova! Căpitanul oltenilor va ajunge la 465 de meciuri pentru formația din Bănie odată cu apariția în partida cu Brighton, din Conference League, egalând recordul deținut de legendarul Costică Ștefănescu. Momentul cu adevărat istoric este programat pe 30 noiembrie, când Universitatea Craiova o va întâlni pe Dinamo, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Atunci, Bancu va deveni liderul absolut al aparițiilor în tricoul alb-albastru, cu 466 de meciuri.

Nicușor Bancu îl egalează pe Costică Ștefănescu la Brighton! Recordul va fi doborât cu Dinamo

Universitatea Craiova se pregătește pentru două meciuri importante, iar Nicușor Bancu are șansa de a atinge o bornă istorică. , căpitanul oltenilor a ajuns la 464 de apariții pentru formația din Bănie. Următorul meci, cel cu Brighton, din Conference League, îi poate aduce prezența cu numărul 465.

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Astfel, Bancu îl va egala pe Costică Ștefănescu, fostul mare căpitan al Craiovei Maxima, care a strâns 465 de apariții în clasamentul de referință. Însă depășirea recordului va avea loc într-un cadru cu totul special: pe stadionul „Ion Oblemenco”, în fața propriilor suporteri. Pe 30 noiembrie, Universitatea Craiova primește vizita lui Dinamo, iar o nouă apariție a lui Bancu ar însemna meciul cu numărul 466 și primul loc în ierarhia istorică.

Cum a devenit Nicușor Bancu un simbol al Craiovei

Povestea lui Nicușor Bancu la Universitatea Craiova a început în vara anului 2014, când fotbalistul a ajuns în Bănie de la FC Olt Slatina. De atunci, fundașul stânga a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei și un reper de continuitate într-un fotbal în care transferurile pe bandăm rulantă și schimbările de lot sunt tot mai frecvente.

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Bancu a trecut prin numeroase sezoane, a lucrat cu antrenori diferiți și a evoluat alături de mai multe generații de fotbaliști. A rămas, însă, un om de bază pentru Universitatea Craiova, iar evoluțiile sale i-au adus și convocări constante la echipa națională a României. În timp, a devenit căpitanul formației oltene și unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști ai clubului. Recordul de 464 de apariții reprezintă încununarea a peste 12 ani petrecuți în tricoul alb-albastru.

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Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

Înaintea confruntării cu Brighton, clasamentul de referință al aparițiilor îi are în frunte pe Costică Ștefănescu și Nicușor Bancu. La Brighton, Bancu poate urca la 465 de apariții și poate egala recordul. Pe 30 noiembrie, împotriva lui Dinamo, ar putea ajunge la 466 și deveni noul lider al clasamentului.

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Iată cum arată clasamentul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova:

Costică Ștefănescu – 465 de meciuri Nicușor Bancu – 464 de meciuri Nicolae Negrilă – 442 de meciuri Silviu Lung – 420 de meciuri Nicolae Tilihoi – 330 de meciuri Nicolae Ungureanu – 327 de meciuri

Pe lângă recordul istoric stabilit în tricoul Universității Craiova, Nicușor Bancu se poate lăuda și cu 56 de selecții și două goluri pentru echipa națională a României. pe 17 noiembrie 2026, în partida cu Bosnia-Herțegovina, egalându-l pe Nicolae Ungureanu, o altă legendă a Craiovei Maxima.