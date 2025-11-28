Nicușor Bancu, OUT pentru meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce mesaj i-a transmis lui Mirel Rădoi: „E meritul lui”

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu va lipsi de la următorul meci al Universității Craiova din Conference League. Căpitanul oltenilor va fi suspendat la partida cu Sparta Praga din etapa cu numărul 5.

Universitatea Craiova a dat lovitura în etapa a 4-a din Conference League. Oltenii au obținut prima victorie din istorie în grupele unei competiții europene.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Felipe Coelho are acum 7 puncte și a urcat pe locul 10, . Totuși, în următoarea partidă, tehnicianul lusitan nu se va putea baza pe serviciile lui Nicușor Bancu.

Căpitanul Universității Craiova a văzut cartonașul galben în minutul 74 pentru proteste, după ce și-a și faultat un adversar. Este al 4-lea avertisment încasat de fundașul stânga oltean, astfel ca va fi suspendat pentru runda cu numărul 5 din Conference League. Pentru postul de fundaș stânga, Coelho îl mai are la dispoziție pe Florin Ștefan.

Nicușor Bancu, mesaj pentru Mirel Rădoi după victoria cu Mainz

Fotbalistul oltenilor a venit în fața reporterilor după meciul câștigat în fața celor de la Mainz și a ținut să transmită un mesaj special pentru fostul antrenor Mirel Rădoi. Nicușor Bancu s-a declarat încrezător că Universitatea Craiova poate face lucruri frumoase în acest sezon.

„Într-adevăr, am făcut o partidă foarte bună, atât eu, cât și echipa. Suntem mândri de ceea ce am realizat. Am intrat în istorie. Cu toate acestea, nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să ne gândim și la meciurile următoare. Mai avem două meciuri în această competiție, cel puțin și sperăm să obținem măcar trei puncte, să fim sută la sută calificați. Per total pot să zic că am făcut o partidă bună.

Tot sezonul am făcut niște meciuri fantastice, mai ales în Europa. Am bătut pe toată lumea, am marcat fiecare la fiecare meci și acest lucru ne dă încredere și speranță că putem să batem pe oricine. Mainz nu era chiar o sperietoare, ca să zic așa. Într-adevăr, un club puternic, dar în acest an suferă și ei. În Europa într-adevăr au făcut puncte, dar în campionat nu stau așa bine. De aceea ne gândeam cu toții că putem să obținem victoria în această seară. Ne dorim să mergem mai departe în primăvară, chiar dacă mai sunt două meciuri. Și cu aceste puncte suntem fericiți că am ajuns până aici și am câștigat. Cred că nimeni nu se aștepta să facem aceste meciuri atât de bune. Trebuie să ținem capul sus și să ne gândim acum și pe, și pe campionat până la meciul următor din Europa

Nu am decât să-i mulțumesc domnului Mirel Rădoi. Ceea ce a făcut aici este cu siguranță și meritul lui. A creat un grup unit. Ați văzut, chiar dacă nu toată lumea joacă de la început, cum este normal în fotbal, cine intră, intră și face ceva în plus pentru echipă. Ne ajută chiar dacă nu joacă, nu sunt supărați. Plus cei de pe bancă, care nu intră deloc, din nou intră, ne felicită, sunt alături de noi și acest lucru cred că este, nu cred, sigur este datorită domnului Mirel Rădoi”, a declarat Bancu după meciul cu Mainz.

Când se joacă Universitatea Craiova – Sparta Praga din Conference League

După victoria cu Mainz, scor 1-0, pe Universitatea Craiova o așteaptă o altă partidă tare, pe care o va rata însă Nicușor Bancu. În etapa a 5-a din Conference League, oltenii vor primi pe „Ion Oblemenco” vizita cehilor de la Sparta Praga.

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga este programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. Până atunci, alb-albaștrii mai au de jucat trei meciuri tari, cu U Cluj (deplasare) și CFR Cluj (acasă), în campionat, și cu Petrolul Ploiești (deplasare) în Cupa României.