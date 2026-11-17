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Nicușor Bancu (34 de ani) continuă să-și scrie povestea în tricoul echipei naționale! Căpitanul Universității Craiova a atins o bornă specială odată cu partida Bosnia – România, din Liga Națiunilor, și a ajuns la același număr de selecții cu unul dintre fotbaliștii emblematici ai Craiovei Maxima. Performanța este cu atât mai interesantă cu cât cei doi au evoluat pe același post și au devenit repere pentru generații diferite de suporteri olteni.

Nicușor Bancu a ajuns la 56 de selecții la națională! L-a egalat pe Nicolae Ungureanu, legenda Craiovei Maxima

, disputată la Zenica, a avut o semnificație aparte pentru Nicușor Bancu. Fundașul stânga al Universității Craiova a pornit meciul din postura de titular și a bifat, astfel, cea de-a 56-a apariție în tricoul primei reprezentative, atingând o bornă importantă în cariera sa.

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Potrivit statisticilor RSSSF, Bancu l-a egalat pe Nicolae „Nae” Ungureanu, fostul mare fundaș stânga al Craiovei Maxima, care figurează cu 56 de selecții și un gol pentru echipa națională a României. Comparația are o încărcătură simbolică aparte. Despărțiți de mai multe decenii, Ungureanu și Bancu au ocupat același post, cel de fundaș stânga și au devenit nume importante în istoria Universității Craiova.

Nae Ungureanu a făcut parte din generația de aur a oltenilor, care a cucerit titluri și Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 1982-1983. Bancu reprezintă, la rândul său, una dintre figurile importante ale Universității Craiova din ultimul deceniu, fiind căpitanul formației din Bănie.

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Bancu, în compania marilor fotbaliști ai Craiovei Maxima! Balaci, Lung și Cămătaru sunt următoarele repere

Cu 56 de selecții, de unii dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Universității Craiova. Craiova Maxima a oferit echipei naționale numeroși jucători de referință, iar mai mulți dintre ei au depășit pragul de 60 de apariții în tricoul României. Printre numele reprezentative ale acelei generații se numără:

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Silviu Lung – 76 de selecții;

Rodion Cămătaru – 73 de selecții;

Ilie Balaci – 65 de selecții;

Costică Ștefănescu – 64 de selecții;

Nicolae Ungureanu – 56 de selecții;

Aurel Țicleanu – 44 de selecții.

Astfel, Bancu a ajuns la nivelul lui Ungureanu și l-a depășit bine pe Aurel Țicleanu. Următoarea bornă importantă este cea a lui Costică Ștefănescu, fostul căpitan al Craiovei Maxima, care a strâns 64 de selecții.

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Nicușor Bancu a debutat la echipa națională pe 8 octombrie 2017, iar de atunci a devenit una dintre soluțiile constante pentru postul de fundaș stânga. Fotbalistul Universității Craiova a trecut prin mai multe mandate de selecționeri și a făcut parte din lotul României la Campionatul European din 2024, competiție la care „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală.