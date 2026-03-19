Nicușor Bancu, roșu direct pentru o intrare nesăbuită în Dinamo – U Craiova! Câte etape va fi suspendat căpitanul oltenilor

Nicușor Bancu a avut o intrare criminală în final de primă repriză la Dinamo - U Craiova. Horațiu Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu, iar căpitanul oltenilor va rata meciuri importante în play-off
Cristian Măciucă
19.03.2026 | 21:40
Nicușor Bancu (33 de ani) și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în derby-ul cu Dinamo. Căpitanul Universității Craiova a primit direct cartonașul roșu, după o intrare horror asupra lui Maxime Sivis (27 de ani). Pentru acest gest necugetat, fundașul stânga al oltenilor va rata meciuri importante în play-off.

Nicușor Bancu a primit direct cartonașul roșu în Dinamo – U Craiova

Universitatea Craiova era pe val în finalul primei reprize a derby-ului cu Dinamo. Oltenii conduceau cu 1-0 după golul lui Monday Etim din al doilea minut de prelungiri. Când Horațiu Feșnic se pregătea să pună capăt primei părți, Nicușor Bancu a făcut un gest necugetat. Căpitanul Universității Craiova i-a pus lui Maxime Sivis pe gleznă, motiv pentru care a primit cartonașul roșu.

Pentru că a fost eliminat direct, Bancu va fi suspendat cel puțin două etape. Astfel, fundașul stânga al oltenilor și al naționalei României va rata cu siguranță meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare). Având în vedere că intrarea a fost extrem de periculoasă, Bancu ar putea primi o sancțiune și mai dură din partea Comisiei de Disciplină. – vezi VIDEO

Meci greu pentru Horațiu Feșnic

Delegat de CCA să conducă derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Horațiu Feșnic a avut o primă repriză infernală pe Arena Națională. Până să îl dea afară pe Nicușor Bancu, „centralul” din Cluj-Napoca a împărțit cartonașe galbene în stânga și în dreapta. Înainte de eliminarea lui Bancu, în apropierea celor două bănci tehnice s-a creat un adevărat meleu între cele două tabere.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Și acolo Craiova a avut un eliminat. Este vorba despre Dumitru Tudor, antrenorul cu portarii. De pe banca oltenilor a mai fost avertizat Alexandru Crețu, în timp ce Dinamo a primit trei cartonașe galbene. Dintre fotbaliștii de pe teren au fost avertizați Gnahore și Boateng, iar de pe bancă a luat galben Mihnea Toader.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
La meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, „centralul” Horațiu Feșnic i-a avut ajutoare pe asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. Arbitru de rezervă a fost delegat Robert Avram. În camera VAR s-au aflat Florin Andrei și Romică Bîrdeș. Observator de arbitri, CCA l-a trimis pe Eduard Dumitrescu.

Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie...
Fanatik
Ce relație are fostul fotbalist de la Dinamo cu socrul Stelian Ogică: “Trebuie să creștem alt fotbalist!”
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Avem un român în...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Avem un român în sferturi! AEK Larnaca – Crystal Palace a intrat în prelungiri. Rațiu, titular în Vallecano – Samsunspor
Live video UEFA Europa League, manșa retur a optimilor. Midtjylland – Nottingham Forest...
Fanatik
Live video UEFA Europa League, manșa retur a optimilor. Midtjylland – Nottingham Forest a intrat în prelungiri. Ionuț Radu, calificare de senzație în sferturi
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
iamsport.ro
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!