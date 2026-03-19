Nicușor Bancu, roșu direct pentru o intrare nesăbuită în Dinamo – U Craiova! Câte etape va fi suspendat căpitanul oltenilor

Nicușor Bancu (33 de ani) și-a lăsat echipa în inferioritate numerică Căpitanul Universității Craiova a primit direct cartonașul roșu, după o intrare horror asupra lui Maxime Sivis (27 de ani). Pentru acest gest necugetat, fundașul stânga al oltenilor va rata meciuri importante în play-off.

Universitatea Craiova era pe val în finalul primei reprize a derby-ului cu Dinamo. Oltenii conduceau cu 1-0 după golul lui Monday Etim din al doilea minut de prelungiri. Când Horațiu Feșnic se pregătea să pună capăt primei părți, Nicușor Bancu a făcut un gest necugetat. Căpitanul Universității Craiova i-a pus lui Maxime Sivis pe gleznă, motiv pentru care a primit cartonașul roșu.

Pentru că a fost eliminat direct, Bancu va fi suspendat cel puțin două etape. Astfel, va rata cu siguranță meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare). Având în vedere că intrarea a fost extrem de periculoasă, Bancu ar putea primi o sancțiune și mai dură din partea Comisiei de Disciplină. – vezi

Delegat de CCA să conducă derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Horațiu Feșnic a avut o primă repriză infernală pe Arena Națională. Până să îl dea afară pe Nicușor Bancu, . Înainte de eliminarea lui Bancu, în apropierea celor două bănci tehnice s-a creat un adevărat meleu între cele două tabere.

Și acolo Craiova a avut un eliminat. Este vorba despre Dumitru Tudor, antrenorul cu portarii. De pe banca oltenilor a mai fost avertizat Alexandru Crețu, în timp ce Dinamo a primit trei cartonașe galbene. Dintre fotbaliștii de pe teren au fost avertizați Gnahore și Boateng, iar de pe bancă a luat galben Mihnea Toader.

La meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, „centralul” Horațiu Feșnic i-a avut ajutoare pe asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. Arbitru de rezervă a fost delegat Robert Avram. În camera VAR s-au aflat Florin Andrei și Romică Bîrdeș. Observator de arbitri, CCA l-a trimis pe Eduard Dumitrescu.