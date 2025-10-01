Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Cât va lipsi căpitanul oltenilor

Eliminat în partida Universitatea Craiova – Dinamo 2-2 după ce , Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa. Căpitanul ”alb-albaștrilor” va lipsi în următoarele jocuri de campionat.

Ce pedeapsă a primit Nicușor Bancu după eliminarea din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

În ciuda faptului că oltenii au contestat vehement decizia arbitrului Adrian Cojocaru, Comisia de Disciplină a FRF nu a trecut peste cartonașul roșu primit de Bancu și l-a suspendat pe acesta pentru două meciuri și l-a amendat drastic.

”Eliminare jucător BANCU Nicușor (Universitatea Craiova) – În temeiul art. 63.1.a și 2.4.a din RD, se sancționează jucătorul BANCU Nicușor cu suspendare pentru două etape și penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în decizia publicată pe al LPF.

În urma acestei sancțiuni, Bancu va lipsi de la derby-ul de pe Arena Națională cu FCSB, programat duminică, 5 octombrie, în etapa a 12-a a SuperLigii, dar și de la întâlnirea de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, care va avea loc sâmbătă, 18 octombrie.

Bancu, nemulțumit de decizia arbitrului

Nicușor Bancu a fost extrem de nervos la finalul duelului cu Dinamo. Deși nu a contestat eliminarea, de faptul că nu i-a acordat cartonașul roșu și dinamovistului Danny Armstrong.

”Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club. Trebuia să fim eliminați amândoi, el m-a călcat, eu am încercat să-l dau la o parte. Arbitrul mi-a zis că așteaptă decizia din camera VAR, să vadă dacă e VAR sau nu.

După nu mi-a mai zis nimic. A zis că l-am lovit, dar i-am zis să vadă dacă m-a călcat. Îmi pare rău pentru colegii mei care s-au luptat, au încercat să țină de rezultat. E greu, Dinamo este o echipă bună. A venit acea fază în minutul 90.

Trebuie să trec peste. Nu este primul roșu. Am mai luat. Dacă Mister va decide că voi juca joi, voi da totul. Da, noi plătim, arbitrii au etapă săptămâna viitoare”, a declarat căpitanul Universității Craiova.

Rotaru, discurs agresiv după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

, care a făcut iureș și a considerat că echipa sa a fost ”furată”. Patronul oltenilor a tunat la adresa brigăzi de arbitri, despre care a spus că și-a bătut joc de echipă și suporteri.

”E o seară proastă. Nu doar pentru noi, pentru toată lumea. A fost o ticăloșie în seara asta, cum a înțeles brigada să conducă meciul. Ambii jucători trebuiau eliminați, mai mult Armstrong, că el îl lovește în piept pe Bancu.

Nu poți să vii și să îți bați joc de 22.000 de oameni. Alte faulturi nedate, două galbene clare pentru Dinamo nedate. Este incredibil ce s-a întâmplat în seara asta. Nici tu Chivulete, nici tu Cojocaru nu îți bați joc de oameni!

Am fost amendați după ce Sorin Cârțu l-a numit ‘arbitru criminal’ (n.r. – pe Cojocaru) după ce Mateiu a avut mandibula spartă și nu a dat nimic. Nu cred că cineva, de pe stradă, sau dacă joacă handbal, că zice că nu trebuia eliminat Armstrong.

La Armstrong se vede clar intensitate și intenție! Rușine, Chivulete, rușine, Cojocaru, rușine acestei brigăzi. Ar trebui suspendați 7 etape! E Cojocaru. Nici măcar nu e un arbitru de top.De ce îți bați joc de noi? Trimite un arbitru de top”, a spus Rotaru.