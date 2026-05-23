Nicușor Bancu și-a schimbat radical look-ul după eventul cu Universitatea Craiova! Secretul din spatele gestului: „O spun pentru prima oară”

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu (33 de ani) a surprins prin modul în care s-a prezentat la Primăria din oraș, unde fotbaliștii și cei din staff-ul Universității au fost premiați de primarul Lia Olguța Vasilescu cu titlul de Cetățean de Onoare pentru eventul câștigat. Internaționalul român și-a vopsit părul albastru pentru a sărbători performanța realizată.

Nicușor Bancu și-a schimbat radical look-ul după eventul cu Universitatea Craiova

Nicușor Bancu a luat o decizie surprinzătoare după ce a cucerit eventul alături de Universitatea Craiova, club pe care îl reprezintă încă din 2014. Căpitanul grupării din Bănie și-a vopsit părul albastru după ce a realizat această performanță și i-a surprins pe cei prezenți la Primăria din Craiova, unde jucătorii și cei din staff-ul condus de portughezul Filipe Coelho au primit titlul de Cetățean de Onoare din partea primarului Lia Olguța Vasilescu.

„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Mulțumesc doamnei primar și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, care m-au ajutat să îndeplinesc acest obiectiv. După 12 ani să fiu aici. Vreau să mulțumesc și oamenilor din club, pentru că fiecare a contribuit la acest succes.

Și, bineînțeles, tuturor suporterilor. Timp de un an, atât în Europa, cât și în campionat sau Cupă, au fost alături de noi și împreună am realizat acest event. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club”, a spus Nicușor Bancu la scurt timp după ce .

Nicușor Bancu, contribuție uriașă la eventul cucerit de Universitatea Craiova

Nicușor Bancu este cel mai longeviv jucător din actualul lot al Universității Craiova, evoluând pentru echipă încă din 2014. Acesta a purtat banderola de căpitan în , având un parcurs important și în UEFA Conference League, unde a fost foarte aproape de o calificare în faza eliminatorie.

În total, internaționalul român a evoluat în 43 de meciuri în acest sezon, în marea majoritate dintre ele ca titular. Acesta a reușit să marcheze un gol, în duelul cu Rapid din ultima etapă a sezonului regulat din Superliga, și a oferit 4 pase decisive coechipierilor în actuala stagiune, două dintre ele în meciul decisiv cu Istanbul Bașakșehir din returul play-off-ului Conference League.

„Sunt foarte fericit, mândru de ceea ce am realizat eu și colegii mei. Nu mă așteptam să ajungem în acest moment. După atâția ani, visul mi s-a împlinit, pot să spun asta și îmi doream foarte mult acest titlu de campion și Cupa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, tatăl meu sper că este mândru de acolo, de sus. Mă simt împlinit, îmi doresc doar sănătate mie și familiei mele și sper să joc cât mai mult.

(n.r. despre gestul de a-și vopsi părul albastru) Este prima oară când o spun. I-am promis tatălui meu că, dacă iau titlul vreodată, mă voi vopsi albastru. Trebuia să o fac. M-am gândit doar să dau totul pentru această echipă și la final să fim campioni sau să câștigăm trofee. Nu mai vreau niciun transfer, sunt foarte fericit aici. Craiova este casa mea, familia mea este aici, aici sunt oameni minunați în oraș, sunt parte din familia mea. Este o mândrie să trăiești în acest oraș. A fost un an greu, am avut multe meciuri reușite și nereușite. Am avut și accidentări, am avut greutăți și pe plan personal. A fost un an greu cu multe cantonamente, accidentări, dar împreună ne-am ridicat, am fost o familie și sunt fericit că trăiesc acest moment.

Bineînțeles că îmi doream să merg la echipa națională, voi merge cu mai mulți colegi. Trebuie să trag tare acum, nu trebuie să ne gândim la vacanță. Am vorbit cu domnul Hagi, ne așteaptă la lot și acolo vom vorbi mult mai mult”, a declarat Nicușor Bancu.