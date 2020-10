Nicușor Bancu și Ciprian Tătărușanu au oferit declarații curajoase după încă un eșec al naționalei României. „Tricolorii” au fost învinși cu 1-0 de Austria în Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Partida pierdută la Ploiești este cea de-a treia înfrângere consecutivă a echipei lui Mirel Rădoi. România nu a mai pierdut trei meciuri la rând din 2010.

În ceea ce privește partidele oficiale, ultima serie atât de slabă a fost în 1996, la Euro, însă actualii jucători au declarat că vor să se revanșeze în ultimele meciuri din grupă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu și Ciprian Tătărușanu, îndrăzneți după România-Austria 0-1. Portarul critică presa: „Exagerează criticile”

Ciprian Tătărușanu a fost titular în poarta României în toate cele trei înfrângeri înregistrate în ultima săptămână de formația lui Mirel Rădoi. Deși a avut câteva intervenții bune, Tătărușanu a încasat șapte goluri în trei partide și nu a reușit să își ajute echipa să evite pierderea meciurilor.

Portarul transferat recent de către AC Milan, pentru a fi rezerva lui Donnaruma, s-a declarat dezamăgit de rezultatele din ultimele partide. Fostul goalkeeper al FCSB susține că atmosfera din vestiarul naționalei a fost încărcată, dar promite că „tricolorii” se vor revanșa în ultimele partide din grupă, cu Norvegia și Irlanda de Nord.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Tătărușanu a subliniat că nu crede că cei care vorbesc despre evoluțiile și rezultatele slabe ale României o fac pe un ton foarte critic și că este vina presei pentru modul în care le redă declarațiile.

„Ne-am dorit o victorie, cred că a văzut toată lumea că am avut o altă atitudine astăzi. Am făcut un joc bun, dar se pare că și dacă ne iese jocul tot nu reușim să câștigăm. Din punct de vedere mental, ne-am conectat la acest meci, dar după 3 meciuri nu am obținut niciun punct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este o perioadă grea. Aș vrea să ies în evidență atunci când câștigă echipa, dar nu s-a putut. Încerc să fac o treabă cât mai bună la fiecare meci, alături de apărare, dar se pare că în ultimele trei meciuri nu ne-a ieșit. Nu a fost o presiune pe mine, am suficientă experiență. Mai sunt astfel de jucători la echipa națională.

Astăzi am avut o atitudine bună, am fost concentrați, dar nu a fost de ajuns. Suntem supărați cu toții, suntem primii care suferă atunci când pierdem. E normal să existe critici după trei înfrângeri, dar nu toate părerile celor care vorbesc după înfrângerile noastre sunt critici atât de dure pe cât vrea presa să le facă să pară. Încercăm să câștigăm ultimele meciuri și să terminăm grupa cu altă față”, a spus Tătărușanu după meci, pentru ProTV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu vrea renvașa cu Norvegia: „Dăm totul, jucăm pentru țara noastră”

Unul dintre cei mai criticați jucători de la echipa națională, îndeosebi după umilința 0-4 din Norvegia, a fost Nicușor Bancu, fundașul stânga al Universității Craiova. Bancu a fost criticat pentru erorile sale defensive și pentru lipsa unui aport ofensiv rezonabil.

Și contra Austriei, Bancu a avut o evoluție destul de slabă, majoritatea acțiunilor adverse fiind desfășurate în zona sa. Inclusiv din punct de vedere ofensiv, Bancu a luat decizii slabe și a avut o finalizare deplorabilă a unei acțiuni din finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

Bancu și-a recunoscut, totuși, erorile la finalul partidei și a dezvăluit ce le-a transmis Mirel Rădoi jucătorilor înaintea partidei cu austriecii. De asemenea, și fotbalistul de la Universitatea Craiova își dorește să se revanșeze în ultimele două partide din grupă.

„Este dezamăgire mare în vestiar, suntem supărați cu toții după trei partide în care am marcat un singur gol. Ne-am creat multe ocazii azi, dar fotbalul se joacă pe goluri. Cred că trebuia să fac mai multe la golul lor și să fiu mai concentrat pe faza ofensivă.

ADVERTISEMENT

Ne așteptam să facem o partidă bună, am avut altă atitudine, ne-am dorit să ne depășim. Am dat totul, dar dacă nu marchezi nu poți câștiga. Mirel Rădoi ne-a spus să uităm tot ce s-a vorbit până la acest meci și să dăm totul pe teren pentru a spăla rușinea. A fost o perioadă grea la națională, e greu să fie o atmosferă bună când pierzi de fiecare dată.

Ne pare foarte rău că trece încă un turneu final pe lângă noi. Mai avem două meciuri în Liga Națiunilor și cred că avem șanse să le câștigăm, dacă avem aceeași atitudine ca azi. Ne gândim la o revanșă cu Norvegia. Concurența cu Mario Camora e la fel cum ar fi cu oricine altcineva. Încerc să dau totul la antrenamente. E presiune și la echipa de club și la echipa națională. Încerci să dai totul și la echipa națională, că joci pentru țara ta”, a spus Nicușor Bancu.