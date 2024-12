Nicușor Bancu sună adunarea înaintea ultimelor partide ale anului: “Ne va fi greu să ne batem la trofee, dacă nu câștigăm!”. Episodul care l-a marcat pe căpitanul Craiovei. Exclusiv

În cadrul SUPER GALEI FANATIK, . Fundașul este de un deceniu la Universitatea Craiova, iar visul său este câștigarea titlului, de care a fost foarte aproape în 2020.

Nicușor Bancu a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre anul sinusoidal pe care l-a avut, participarea la Euro 2024, dar şi momentul marcant din 2020, când Craiova a pierdut titlul în ultima etapă. Căpitanul Craiovei şi Gloria Buzău.

Nicușor, cum a fost acest an pentru tine?

– Mă simt împlinit, mă bucur că lumea apreciază că am făcut ceva bun în acest an. Un an a fost cât de cât bun. Am ajuns la Euro, am făcut un turneu bun. Dar, sunt puțin nemulțumit că nu ne-am atins obiectivele cu echipa de club.

Cum a fost să joci la Euro în fața atâtor zeci de mii de fani care ne-au încurajat?

– A fost fantastic. Un vis devenit realitate. De când m-am apucat am vrut să joc la un turneu final. Vreau să le mulțumesc suporterilor, au fost fantastici. Așa trăim de fiecare dată când mergem în deplasare oriunde. Suporterii vin și ne susțin necondiționat. Mă bucur că le-am făcut o surpriză la Euro, acum sper și la Campionatul Mondial.

“Celelalte echipe au venit din spate puternic și dacă nu câștigăm cât mai multe meciuri, ne va fi greu să ne batem la trofee”

Când aduci titlul în Bănie?

– O întrebare grea. Numai Dumnezeu poate știi. Sper să fie cât mai curând. Dacă nu anul acesta, sperăm la anul. Împreună cu colegii mei să facem un campionat cât mai bun.

Ești la Craiova de atâția ani. Cum este să fii cel mai important jucător al echipei pe care o iubești?

– Este un lucru foarte frumos. Mă bucur că am devenit un jucător foarte important al clubului și să fiu de atâția ani aici. Cred că oficialii și suporterii au realizat că dau totul pentru această echipă. Îmi doresc ca împreună să atingem obiectivele clubului.

Simți că anul ăsta se poate câștiga campionatul?

– Da, cu siguranță. Am avut câteva meciuri în care nu am putut să luăm puncte. Sper să ne adunăm cu toții, să facem un campionat cât mai bun. Celelalte echipe au venit din spate puternic și dacă nu câștigăm cât mai multe meciuri, ne va fi greu să ne batem la trofee.

“Eram în tribune și mă durea că nu îmi ajut echipa. A fost o dezamăgire incredibilă”

Cel mai aproape de titlu ați fost în 2020. Cum te-ai simțit la acea finală pierdută în fața celor de la CFR Cluj, un meci disputat fără fani în tribune?

– A fost un moment foarte greu. Am fost suspendat. Trebuia să joc cu o etapă înainte și nu s-a mai disputat meciul cu Astra din cauza COVID-ului. În meciul cu CFR Cluj am fost suspendat. Eram în tribune și mă durea că nu îmi ajut echipa. A fost o dezamăgire incredibilă. Am condus și cu 1-0, speram ca titlul să fie la noi acasă, să ne bucurăm cu toții. CFR a fost mai bună în acel meci și am pierdut. Sper cât mai curând să facem acest lucru și să câștigăm titlul acasă.

În Liga Națiunilor am avut o prestație excelentă. Se vede Cupa Mondială?

– Sunt foarte încrezător în grupul pe care l-am creat la echipa națională. Se vede de la meci la meci, reușim să câștigăm. Trebuie să rămânem la fel de umili și cu picioarele pe pământ pentru a putea ajunge la Campionatul Mondial.

2014 este anul în care Nicuşor Bancu a fost legitimat la Universitatea Craiova

32 de ani are căpitanul Universităţii Craiova

Nicușor Bancu sună adunarea înaintea ultimelor partide ale anului