Nicușor Bancu trage tare să revină la antrenamentele Universității Craiova: „Nu avem pauză, doar așa pot să mă reîntorc în forță”. Video

Jucătorii „alb-albaștrilor” , înaintea cantonamentului din această iarnă. Nicușor Bancu, împreună cu Alin Burileanu, au vorbit despre procesul de recuperare, iar căpitanul Universității Craiova a mărturisit că muncește din greu să revină la antrenamentele oltenilor.

Nicușor Bancu, program special pentru revenirea la antrenamentele Universității Craiova: „Acesta este lucrul pe care îl voi face cât va fi nevoie”

cu Alin Burileanu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Acesta i-a cerut kinetoterapeutului echipei naționale a României să îl supună la teste mai grele, pentru a reveni în forță la formația din Bănie.

Nicușor Bancu a dezvăluit ce obiective are în următorul an calendaristic cu Universitatea Craiova și echipa națională a României. Internaționalul român este optimist că „tricolorii” vor obține calificarea la Campionatul European din 2024.

Care sunt obiectivele tale atât pe plan profesional, cât și personal în 2023?

– A fost un an bun înaintea accidentării, dar așa este în viață, trebuie să trecem și prin lucruri mai grele, Dumnezeu le plănuiește. Sper să revin mai puternic, așa cum s-a întâmplat la prima accidentare. Pe plan personal, îmi doresc să fie sănătoasă familia mea. Este bine că sunt cu ei acasă și încerc să recuperez timpul pierdut cu cel mic.

Care a fost cel mai frumos moment trăit de tine la Universitatea Craiova?

– Cu siguranță momentul în care am câștigat prima Cupă a României (n.r. cel mai frumos eveniment în tricoul Universității Craiova), va rămâne mereu în memoria ma. Importante au fost și celelalte trofee, dar acesta este unicat, pentru că ne-am dorit foarte mult să câștigăm un trofeu. Și debutul la echipa națională este printre cele mai importante lucruri din cariera mea.

Cum ai cataloga parcursul echipei naționale în 2022 și ce așteptări ai pentru următorul an?

– Mă bucur că am avut o evoluție bună atât la echipa de club, cât și la cea națională. Din păcate nu ne-am calificat la un turneu final, era foarte important pentru noi ca echipă să reușim să ne calificăm.

S-a văzut o creștere a noastră de când domnul Edi Iordănescu a venit. Chiar dacă rezultatele nu au fost pe măsură la început, după aceea evoluția noastră a fost din ce în ce mai bună și eu zic că în campania din martie vom avea șanse foarte mari. Sunt convins că sunt șanse mari să fim la Campionatul European.

– Ai avut o echipă favorită la Campionatul Mondial din Qatar?

Echipele favorite la început au fost Franța și Brazilia, dar văzând jocurile Argentinei din grupă am zis că va avea prima șansă și se pare că așa a fost. Franța a ajuns în finală, dar Argentina merita să câștige pentru jocul pe care l-am avut, mai ales că Lionel Messi a făcut un turneu fantastic.

Nicușor Bancu dezvăluie programul procesului de recuperare: „Nu avem pauză deloc”

Cum arată o zi normală din viața ta?

– Mai ales acum cu accidentarea, ziua normală începe dimineața de la nouă. Mă trezesc, plec de acasă și vin la Alin (n.r. Alin Burileanu, kinetoterapeutul echipei naționale a României), merg acasă și stau puțin cu copilul, după aceea încă două ore la Alin. Seara nu mai ajung să fac nimic, doar mă odihnesc pentru a începe a doua zi în forță.

Cum decurge recuperarea la Prokinetic?

– Vin două ore dimineața și lucrez încontinuu cu Alin, nu avem pauză deloc. După aceea trebuie să fac o refacere bună acasă, pentru a putea începe din nou după-amiaza, acesta este lucrul pe care îl voi face cât va fi nevoie.

Cât de mult te ajută Alin Burileanu să revii mult mai rapid?

– El este numărul unu în ceea ce face și îi mulțumesc pe această cale, fără el nu eram atât de sus după prima accidentare. Mă bucur că a avut grijă de mine și vreau să fie la fel de tare și acum, să îmi dea lucruri cât mai grele de făcut, pentru că doar așa pot să revin în forță.

Alin Burileanu: „Lucra șase ore pe zi în sală. Poate să confirme că schimba două – trei echipamente în aceași zi”

Kinetoterapeutul Alin Burileanu a vorbit și el despre cum decurge recuperarea lui Nicușor Bancu, dar și despre interacțiunea cu ceilalți jucători ai Universității Craiova.

Cum a fost în tot acești ani să lucrezi cu Universitatea Craiova și jucătorii?

– Din copilărie eram microbist, pentru că mergeam cu tata la multe meciuri ale Universității Craiova de când eram mic, mic. Nu mi-am plănuit niciodată să lucrez pentru echipă. Sunt parte din staff-ul medical, care este în afara echipei, pentru jucătorii care sunt scoși din lot, așa cum este cazul lui Nicu (n.r. Nicușor Bancu).

De cele mai multe ori oamenii care trec prin operații ajung să fie scoși din echipă o perioadă și lucrăm împreună multe ore pe zi. Este o oportunitate, care îmi ridică foarte mult valoarea mea ca și terapeut și pentru care sper să lucrez toată viața.

Cum ai reușit să îl recuperezi într-un timp record?

– Reușita a fost în primul rând a lui, pentru că la vremea aceea lucra șase ore pe zi în sală. Poate să confirme că schimba două – trei echipamente în aceași zi. A fost un caz oarecum surprinzător, inclusiv pentru doctorul care l-a operat, pentru că la ultima radiografie s-a mirat cât de bine a evoluat ca fractură.

După a urmat o carieră extraordinar de frumoasă și benefică, țin minte că revenirea lui de la poziția de pacient la poziția de sportiv de performanță a fost foarte rapidă. Atunci am trăit o chestie destul de ciudată, am fost mulțumit sufletește că el este în echipă, iar a doua când am merg acolo (n.r. stadionul de antrenament al oltenilor de la vremea respectivă) și s-a întâlnit cu băieții.

Pe mine m-a uitat într-o parte a stadionului, iar el a plecat mai departe cu băieții, pe tunel și-a adus aminte că uitase să ne salute. Imediat și-a intrat în poziția de sportiv de perfomanță, pentru că dacă te obișnuiești pacient nu este un lucru bun pentru nimeni.

Amintiri cu Ilie Balaci: „Țin minte că terminat cu el recuperarea și după ne arăta cum ținea mingea pe cap două minute fără să cadă”

Ce te-a impresionat cel mai mult la „Minunea Blondă”?

– Relaxarea lui, pentru mine era un pacient extrem de relaxat, care trecuse printr-o operație de hernie de disc cervicală. Nu spunea niciodată ca nu o să se facă bine. Țin minte că am terminat cu el recuperarea și după ne arăta cum ținea mingea pe cap două minute fără să cadă. Avea o relaxare pe care o dădea și celorlalți, extrem de bună. De foarte multe ori vorbea foarte puțin, dar extrem de bine.

Pe ce puneți accent în această perioadă cu Nicușor Bancu și în cât timp crezi va reveni la jocul cu mingea?

– Exercițiile pe care punem bază sunt o rutină zilnică, pentru mine cel mai important este ca genunchiul și articulațiilor să fie sănătoase. Toate exercițiile pe care le facem sunt de ordinului sutelor sau miilor de repetări, care au un impact foarte mare asupra mușchilor, dar nu în cazul articulaților.

Programul de recuperare durează aproximativ patru ore pe zi, dar dacă am pune și ce face acasă, sesiunile de gheață după recuperare, ar fi undeva la cinci ore și jumătate zilnic. La prima vedere pare un caz extrem de bun. Dacă medicul care l-a operat și domnul Stamatescu sunt de acord, poate intra la jocul cu mingea la patru, cinci luni de zile.