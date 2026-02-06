Nicușor Bancu, uimit de ce a reușit la Universitatea Craiova: „Nu mă așteptam niciodată!”

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu a avut parte de un dublu motiv de bucurie la meciul cu Oțelul Galați. Pe lângă faptul că Universitatea a câștigat cu 1-0 și a revenit pe primul loc, căpitanul oltenilor a bifat și meciul cu numărul 420 în tricoul alb-albastru, un record personal deosebit.

Bancu, mândru după cele 420 de meciuri în tricoul Craiovei: „Este o onoare!“

Căpitanul Universității Craiova a atins borna de 420 de meciuri în toate competițiile, iar înainte de startul partidei a primit un tricou special, cu cifra 420 imprimată, dar și o îmbrățișare călduroasă de la Sorin Cârțu, primul său antrenor de la Craiova. La finalul partidei cu Galați, și a vorbit emoționat despre onoarea de a apăra culorile clubului.

ADVERTISEMENT

„Sunt 420 de meciuri în toate competițiile în tricoul Universității Craiova. Este o onoare. Nu mă așteptam niciodată să ajung aici. Dumnezeu m-a ajutat. Acum sunt și sănătos. Sper ca de la meci la meci să fiu din ce în ce mai bun și să joc cât mai mult. Cât mai am contract trebuie să fiu ce trebuie pentru echipă“, a spus căpitanul Științei.

Nicușor Bancu nu mai vorbește despre titlu! Ce planuri are pentru următoarele meciuri căpitanul Craiovei

Nicușor a evitat să mai vorbească despre titlu, dar a abordat mai multe subiecte, printre care importanța victoriei cu Oțelul Galați, parcursul echipei în campionat și obiectivele din play-off. Fundașul a subliniat că fiecare partidă contează și că presiunea nu reprezintă un obstacol.

ADVERTISEMENT

„Am luat trei puncte foarte importante. Toată săptămâna Mister a încercat să ne motiveze să ne revenim după partida mai puțin reușită de la Farul. Știam că dacă câștigam urcam pe primul loc. Acasă e greu ca cineva să ne bată. Suntem conștienți de forțele noastre. Mă bucur că echipa s-a descurcat bine. E un pic diferit. Echipa joacă bine. Le-am arătat suporterilor că suntem o echipă bună atât în campionat, cât și în Europa. Așteptările sunt mari. Știm ce putem. Presiunea este tot timpul, asta nu este o problemă. Trebuie să fim sănătoși. Au mai fost momente grele, trebuie să trecem peste ele“, a spus Bancu, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Despre titlu în SuperLiga, Bancu a refuzat să mai discute: „Nu mai vorbesc despre titlu. E bine că suntem acolo pe primul loc și o luăm meci cu meci. Următorul care va veni este cel mai important. Nu cred că se mai pune problema să nu fim în play-off. Când intrăm în play-off trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri. Vor fi echipe bune și vom avea meciuri grele cu oricare. Echipele câștigă meci de meci, ne uităm la fiecare partidă.

Este greu să se încurce cele din față. Joacă un fotbal foarte bun. Dinamo joacă foarte bine, în special acasă. Va fi mult mai greu meciul de la București decât cel care a fost aici. Voiam să jucăm din trei în trei zile, dar în Europa. Nu s-a putut, dar suntem fericiți de ce am realizat“.

ADVERTISEMENT

Topul all-time al aparițiilor în tricoul Universității Craiova

, Bancu, cel care a creat, până în acest moment, nu mai puțin de 30 de ocazii de gol în acest sezon, a urcat pe locul 3 all-time în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții pentru Universitatea Craiova, la egalitate cu Silviu Lung. În fața sa au mai rămas doar două nume uriașe din istoria clubului: Costică Ștefănescu (463 de meciuri) și Nicolae Negrilă (442 de meciuri).

Iată cum arată clasamentul:

Costică Ștefănescu – 463 meciuri

Nicolae Negrilă – 442 meciuri

Nicușor Bancu – 420 meciuri

Silviu Lung – 420 meciuri

Nicolae Tilihoi – 330 meciuri

Nicolae Ungureanu – 327 meciuri