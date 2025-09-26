Sport

Nicușor Bancu, vehement după eliminarea din U Craiova – Dinamo 2-2: „Noi plătim, iar arbitrii au etapă săptămâna viitoare”

Universitatea Craiova a suferit din cauza eliminării lui Nicușor Bancu din meciul cu Dinamo. Ce a transmis căpitanul oltenilor la flash-interviu
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 00:20
Nicusor Bancu vehement dupa eliminarea din U Craiova Dinamo 22 Noi platim iar arbitrii au etapa saptamana viitoare
Nicușor Bancu este de părere că Danny Armstrong ar fi trebuit eliminat odată cu el. Foto: Sportpictures.eu

Nicușor Bancu și-a lăsat echipa în inferioritate în meciul cu Dinamo după ce a făcut un gest nesportiv la adresa scoțianului Danny Armstrong. În opinia sa, atacantul „câinilor” ar fi trebuit să fie, la rândul său, eliminat, după ce l-a călcat pe piept.

Nicușor Bancu, nemulțumit de decizia luată de Adrian Cojocaru în CSU Craiova – Dinamo 2-2

Nicușor Bancu și Danny Armstrong au fost protagoniștii unei faze extrem de controversate. În urma unei alunecări făcute de căpitanul oltenilor, scoțianul s-a ridicat călcându-l pe Bancu.

Spiritul războinic al fundașului internațional l-a determinat să reacționeze imediat, lovindu-l pe atacantul lui Dinamo cu piciorul. În urma analizei monitorului VAR, Adrian Cojocaru a luat decizia de a-l elimina pe Nicușor Bancu și de a-l lăsa pe Armstrong să continue partida. La flash-interviu, Bancu și-a prezentat propria opinie:

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club. Trebuia să fim eliminați amândoi, el m-a călcat, eu am încercat să-l dau la o parte. Arbitrul mi-a zis că așteaptă decizia din Camera VAR, să vadă dacă e VAR sau nu.

După nu mi-a mai zis nimic. A zis că l-am lovit, dar i-am zis să vadă dacă m-a călcat. Îmi pare rău pentru colegii mei care s-au luptat, au încercat să țină de rezultat. E greu, Dinamo este o echipă bună. A venit acea fază în minutul 90.

Trebuie să trec peste. Nu este primul roșu. Am mai luat. Dacă Mister va decide că voi juca joi, voi da totul. Da, noi plătim, arbitrii au etapă săptămâna viitoare”, a declarat Nicușor Bancu la flash-interviu, conform Digi Sport.

Nebunie în Bănie! Scandal la vestiare între fotbaliștii celor două echipe

Tensiunea din teren a continuat și la vestiare. FANATIK a aflat că totul a pornit de la mijlocașul cipriot Charalampos Kyriakou, care a avut mai multe lucruri de obiectat la finalul partidei. Aceste reproșuri nu au făcut decât să încingă spiritele și mai tare decât erau, iar fotbaliștii au început să se stropească între ei cu apă și au fost la un pas de bătaie. 

Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?!...
