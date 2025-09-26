Nicușor Bancu, vehement după eliminarea din U Craiova – Dinamo 2-2: „Noi plătim, iar arbitrii au etapă săptămâna viitoare”

Nicușor Bancu și-a lăsat echipa în inferioritate în meciul cu Dinamo după ce a făcut un gest nesportiv la adresa scoțianului Danny Armstrong. În opinia sa, atacantul „câinilor” ar fi trebuit să fie, la rândul său, eliminat, după ce l-a călcat pe piept.

Nicușor Bancu, nemulțumit de decizia luată de Adrian Cojocaru în CSU Craiova – Dinamo 2-2

În urma unei alunecări făcute de căpitanul oltenilor, scoțianul s-a ridicat călcându-l pe Bancu.

Spiritul războinic al fundașului internațional l-a determinat să reacționeze imediat, lovindu-l pe atacantul lui Dinamo cu piciorul. În urma analizei monitorului VAR, Adrian Cojocaru a luat decizia de a-l elimina pe Nicușor Bancu și de a-l lăsa pe Armstrong să continue partida. La flash-interviu, Bancu și-a prezentat propria opinie:

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club. Trebuia să fim eliminați amândoi, el m-a călcat, eu am încercat să-l dau la o parte. Arbitrul mi-a zis că așteaptă decizia din Camera VAR, să vadă dacă e VAR sau nu.

După nu mi-a mai zis nimic. A zis că l-am lovit, dar i-am zis să vadă dacă m-a călcat. Îmi pare rău pentru colegii mei care s-au luptat, au încercat să țină de rezultat. E greu, Dinamo este o echipă bună. A venit acea fază în minutul 90.

Trebuie să trec peste. Nu este primul roșu. Am mai luat. Dacă Mister va decide că voi juca joi, voi da totul. Da, noi plătim, arbitrii au etapă săptămâna viitoare”, a declarat Nicușor Bancu la flash-interviu, conform

Nebunie în Bănie! Scandal la vestiare între fotbaliștii celor două echipe

