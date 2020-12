Nicușor Dan a anunțat cu cine votează în 6 decembrie 2020. Alegere surprinzătoare

Nicușor Dan a anunțat, oficial, cu cine va vota duminică 6 decembrie, pentru alegerile parlamentare.

Fără a lăsa niciun semn de întrebare, Nicușor Dan a anunțat că va alege PNL pentru că este cel mai performant partid și Ludovic Orban e cea mai bună variantă de premier.

Totodată, Nicușor Dan a îndemnat pe toată lumea să voteze cu PNL, cu toate că unii ar putea fi surprinși că primarul Capitalei nu merge pe mâna USR.

Nicușor Dan va vota cu PNL în 6 decembrie

„E un act de responsabilitate să mergem la vot duminică. Opțiunea mea pentru duminică e PNL, PNL are cea mai bună variantă de premier și este cel mai performant partid”, a declarat Nicușor Dan.

Declarația primarului general al Bucureștiului vine în contextul în care multă lume se întreba dacă Nicușor Dan susține PNL sau USR, imaginea lui Dan fiind mai degrabă asociată cu cea a USR în trecut.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a ales să meargă pe mâna PNL și a lui Ludovic Orban, în ideea în care o colaborare cu guvernul liberal ar fi extrem de benefică pentru București în următorii 4 ani.

PNL și USR sunt tot mai reci în ultima perioadă, însă Nicușor Dan anunță că între cele două partide va exista, într-un final, o alianță solidă.

„Sunt două lucruri cumva separate, după cum știți, peste două săptămâni o să avem alegeri parlamentar și sunt dezbateri uzuale în campaniile electorale care sunt la nivel național. La nivelul Municipiului București eu am avut discuții foarte constructive și cu cei din echipa de consilieri a PNL-ului și cu cei din echipa de consilieri a USR-PLUS, am fost azi cu toți la învestirea primarului sectorului 6 care, iată, a putut să fie învestit. Acolo am discutat și cu consilierii PNL și cu consilierii USR-PLUS de la Sectorul 6. Nu am niciun fel de emoție pentru majoritatea care va guverna Bucureștiul cu atât mai mult cu cât am semnat cu toții un acord politic, avem un program politic comun și orașul e într-o situația foarte gravă.

Una sunt declarațiile, care sunt cumva firești într-o campanie electorală din care mai sunt cinci săptămâni, și alta este situația la București.

Vă spun că am avut discuții foarte bune și cu consilierii USR-PLUS și cu consilierii PNL și înțeleg că și ei au avut între ei tipul ăsta de discuții. În București lucrurile sunt foarte clare, foarte senine, ca să spun așa, și mai mult, orașul e într-o situație gravă și nu ne permitem să facem jocuri politice după ce am fost învestiți de bucureșteni”, a explicat Nicușor Dan la Digi 24.