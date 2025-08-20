Nicușor Dan a anunțat data probabilă a vizitei sale în Statele Unite ale Americii. „Important este să parcurgem etapele preliminare”

Când va merge Nicușor Dan în vizită în Statele Unite ale Americii. Președintele României a oferit o dată estimativă a deplasării sale. Până atunci, va pregăti mai mult subiecte pe care vrea să le pună pe masa discuțiilor de peste ocean.

Când va merge Nicușor Dan în vizită în Statele Unite ale Americii

Nicușor Dan va merge în vizită în Statele Unite ale Americii. Președintele României a fost întrebat de multe ori când va avea loc o astfel de deplasare, așa că a venit cu un răspuns. Șeful statului nu a oferit o dată exactă, ci o perioadă estimativă în care preconizează că se va afla peste ocean.

Potrivit declarațiilor, la începutul anului viitor. Înainte de vizită, Președintele României mai are unele aspecte de pus la punct, printre care și stabilirea subiectelor pe care și le dorește să le abordeze în Statele Unite ale Americii.

Când va ajunge în SUA, Nicușor Dan își propune să abordeze mai multe subiecte de interes pentru țara noastră. Printre acestea se numără securitatea, dar și cooperarea economică dintre Statele Unite ale Americii și România. Pe listă se mai află și alte subiecte care, potrivit președintelui, sunt „chestiuni concrete”.

„Probabil la începutul anului viitor dacă totul merge conform planului. Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important.”, a spus Nicușor Dan, potrivit

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pregătește întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Înainte ca Nicușor Dan să ajungă în Statele Unite ale Americii, anul acesta. Ministrul de Externe va pregăti vizita între președintele Nicușor Dan și Donald Trump. Recent, Oana Țoiu a afirmat că, cel mai probabil, o astfel de întâlnire între șefii statelor se va concretiza în primul trimestru din 2026.

În ceea ce privește calendarul vizitei, ministrul de Externe a declarat că sunt trecute pe agendă trei obiective principale pe care România își propune să le atingă. Primul și poate cel mai important este participarea la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, apoi întâlnirea cu românii din Chicago și New York. Ultimul obiectiv de pe agendă este întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump.