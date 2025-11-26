Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a deschis o acțiune în contencios administrativ și fiscal împotriva Autorității Electorale Permanente. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 5, pe data de 21 noiembrie 2025, și are ca obiect ”anulare proces verbal de contravenție din data de 10 septembrie 2025”.

Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt. De ce refuză AEP să-i restituie un milion de lei

Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, așa cum anunța încă de la mijlocul lunii noiembrie. Președintele României a anunțat că va contesta în instanță decizia AEP de reținere a 930.000 de lei din suma solicitată ca rambursare pentru contribuțiile electorale. Nicușor Dan urmează să primească 59.9 milioane lei, după verificarea cheltuielilor.

Cu ocazia unui control, de legalitate, AEP a descoperit donații neconforme și a decis să nu restituie întreaga sumă solicitată de Nicușor Dan.

„Materiale de propagandă electorală neconforme și surse de finanțare neconforme, donații neconforme”, sunt , potrivit . Donațiile neconforme se referă la faptul că o parte dintre sumele colectate de președinte în campania electorală au venit de la donatori anonimi. În această situație, AEP a considerat că Nicușor Dan se va afla în imposibilitatea de a restitui sumele către creditorii săi, cum se întâmplă în cazul donațiilor.

Ce vrea Nicușor Dan să facă cu banii donatorilor anonimi

În raport, AEP a mai sesizat că o parte din banii donați de susținători nu au mai ajuns să se regăsească în declarațiile financiare ale candidatului Nicușor Dan. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza faptului că platforma online de strângere de fonduri a reținut un comision, iar acest lucru contravine legislației electorale.

Nicușor Dan a confirmat informația și a anunțat că va contesta în instanță decizia AEP. „Banii au venit acum vreo două sau trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi (…). AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un milion de lei mai puţin, aproximativ”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Concurs pentru banii președintelui

Președintele a mai anunțat că intenționează ca sumele pe care le va recupera de la AEP și pentru care nu se pot identifica donatorii, vor fi redirecționați către zona de ONG-uri.

„E mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficienţi bani pentru zona civică, oamenii care se ducă să pună întrebări la autorităţi, să dea autorităţile în judecată, să constrângă autorităţile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie daţi banii. N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs”, a mai declarat Nicușor Dan.

Într-un alt proces, Nicușor Dan cere anularea unor amenzi ale AEP

, Nicușor Dan contestă două amenzi în valoare de 20.000 de lei fiecare. Prima i-a fost acordată de AEP pentru încălcarea reglementărilor privind dimensiunile afișelor electorale și locul în care acestea pot fi amplasate, iar a doua are legătură cu articolul de lege care interzice finanțarea campaniei de către o instituție publică și obligativitatea publicării unor informații în materialele publicitare.

Încă din timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Nicușor Dan a fost vizat de mai multe sesizări la AEP, inclusiv una că ar folosi mașina Primăriei Generale în scop personal. Fostul edil a respins acuzațiile și a criticat instituția, pe care a caracterizat-o drept ”părtinitoare” cu unii politicieni înscriși în cursa electorală.