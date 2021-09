Nicușor Dan a dat lovitura: a făcut o achiziţie în 2007, care azi îl poate îmbogăţi. Ce avere are primarul Capitalei

Actualul primar al Capitalei, matematician de profesie, se dovedește și un bun investitor pe piața imobiliară. În 2007, a achiziționat un teren intravilan în zona Cioplea – Predeal, de 7460 de metri pătrați.

Tot în 2007, Nicușor Dan a contractat un credit imobiliar de la o bancă, în valoare de 100.000 de euro, credit din care edilul a achitat până acum aproape jumătate, potrivit ultimei declarații de avere. Creditul a fost acordat pe 25 de ani și este scadent în 2032.

Nicușor Dan, credit imobiliar făcut în 2007

În 2016, Nicușor Dan a explicat pentru Rise Project cum se gândea să-și achite cheltuielile derivate din campania electorală.

”Nu poți să controlezi tot ce se întâmplă într-o campanie. Se strâng niște cheltuieli pe care, în cele din urmă, candidatul trebuie să le plătească. Am însă un teren la Predeal care valorează cam 200.000 de euro. A valorat și 500.000 de euro în perioada de boom, dar m-am lăcomit și nu am vrut să-l vând, am zis să mai aștept. Dacă vând acest teren, scap de datorii și îmi mai rămân și bani”, declara Nicușor Dan.

Nicușor Dan: ”Am făcut raport de expertiză imobiliară”

Un an mai târziu, de această dată la Antena 3, dădea amănunte suplimentare despre situația terenului achiziționat în 2007, în Predeal.

”Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Este foarte departe de unde ajung utilităţile, 400-500 de metri. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară”, mărturisea Nicușor Dan.

”Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii. Restul de bani? Am făcut nişte părţi sociale dintr-o firmă pe care o deţineam, cu un an înainte, Atlas computer, aveam nişte părţi sociale. Această firmă a fuzionat cu o altă firmă, Proca. Doar pe acele părţi sociale am primit 150.000 de euro. Nu-mi aduc aminte ce am făcut cu banii”, a continuat atunci Nicușor Dan.

Profit consistent pentru primar dacă ar vinde azi terenul

În prezent, investiția lui Nicușor Dan de acum 14 ani se dovedește rentabilă. În medie, metrul pătrat de teren intravilan la Predeal – Cioplea înseamnă azi între 50 și 100 de euro, în unele cazuri chiar mai mult, potrivit site-urilor de imobiliare, așa că cei 7460 de metri pătrați deținuți de primarul Capitalei îi pot aduce oricând demnitarului un profit consistent, dacă va dori să vândă.

Nicușor Dan s-a născut în Făgăraș pe 20 decembrie 1969. În tinerețe, actualul primar al Bucureștiului a câștigat mai multe olimpiade internaționale de matematică. Nicușor Dan a urmat cursurile École Normale Supérieure din Franța, obținând un doctorat în matematică la Universitatea din Paris.

Nicușor Dan este căsătorit cu Mirabela Grădinaru și este tatăl unei fetițe, Aheea.

Ce scrie în declarația de avere a primarului Capitalei

În ultima declarație de avere a lui Nicușor Dan, depusă luna trecută, primarul Capitalei a trecut și sorgintea celor peste 350.000 de lei strânși anul trecut din donații de la diverse persoane fizice. Iată persoanele care au contribuit la campania lui Nicușor Dan: Micu Bogdan – 45.000 lei, Talpeș Florin – 194.000 lei, Perian Camil Alexandru – 72.800 lei, Gheorghe Marius – 15.000 lei, Roșu Radu – 10.000 lei, Popescu Marius – 18.500 lei, Liliac-Jazontz Ovidiu-Simion – 10.000 lei, Dimitriu Tudor-Mihai-Ioan – 5.000 lei, Floricica Radu – 5.000 lei, Constantinescu Teodora Patricia – 3.000 lei și Stan Alexandra-Ana-Maria – 3.000 lei.

În documentul oficial, Nicușor Dan a trecut și mașina Citroen fabricată în 1986, ca și alocația primită pentru Aheea, 1988 lei pe an. Pentru activitatea de parlamentar de anul trecut, Nicușor Dan a primit 104.432 lei, iar pentru activitatea la primărie – 16931 lei.