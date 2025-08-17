News

Nicușor Dan a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul videoconferinței „Coaliției de Voință”, cu privire la viitorul Ucrainei. „Cu toții am fost de acord”

S-a finalizat întâlnirea „Coaliției de Voință”, astfel că președintele Nicușor Dan vine cu detalii. Ce s-a stabilit în cadrul discuțiilor cu liderii europeni
Codrina Menţel
17.08.2025 | 19:52
Nicusor Dan a dezvaluit ce sa discutat in cadrul videoconferintei Coalitiei de Vointa cu privire la viitorul Ucrainei Cu totii am fost de acord
Ce s-a discutat la videoconferința „Coaiției de Voință”. Foto: Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o întâlnire importantă, împreună cu alți lideri europeni. Acesta dezvăluie ce s-a stabilit în cadrul videoconferinței.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, despre întâlnirea „Coaliției de Voință”

Duminică, 17 august, aliații Ucrainei au organizat o videoconferință. Participant a fost și președintele României, Nicușor Dan. Acesta susține că s-a discutat despre modul în care ne putem exercita ajutorul în a sprijini Ucraina. Această întâlnire virtuală a avut loc înaintea viitoarelor negocieri pentru pace.

„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.

ADVERTISEMENT

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aliații Ucrainei vor presiuni asupra Rusiei

Șeful statului a mai menționat faptul că trebuie exercitate presiuni asupra Rusiei, inclusiv aplicarea unor noi sancțiuni, până când se va ajunge la o pace. De asemenea, el a subliniat faptul că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina”.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a mai anunțat președintele României.

ADVERTISEMENT
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și...
Fanatik
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc. Update
Povestea bărbatului care a fost mort timp de 10 minute. Șocul pe care...
Fanatik
Povestea bărbatului care a fost mort timp de 10 minute. Șocul pe care l-a trăit atunci când a revenit la viață. „Medicii mi-au spus omul-miracol”
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade....
Fanatik
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!