Nicușor Dan a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul videoconferinței „Coaliției de Voință”, cu privire la viitorul Ucrainei. „Cu toții am fost de acord”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o întâlnire importantă, împreună cu alți lideri europeni. Acesta dezvăluie ce s-a stabilit în cadrul videoconferinței.

Nicușor Dan, despre întâlnirea „Coaliției de Voință”

Duminică, 17 august, . Participant a fost și președintele României, Nicușor Dan. Acesta susține că s-a discutat despre modul în care ne putem exercita ajutorul în a sprijini Ucraina. Această întâlnire virtuală a avut loc înaintea .

„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aliații Ucrainei vor presiuni asupra Rusiei

Șeful statului a mai menționat faptul că trebuie exercitate presiuni asupra Rusiei, inclusiv aplicarea unor noi sancțiuni, până când se va ajunge la o pace. De asemenea, el a subliniat faptul că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina”.

„Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a mai anunțat președintele României.