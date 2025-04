Nicușor Dan a dezvăluit cine ar intra „fără discuție” în turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidații care se vor lupta pentru fotoliul de la Cotroceni

Primarul general al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a vorbit despre șansele candidaților la alegerile prezidențiale din luna mai. Potrivit acestuia, dacă scrutinul ar avea loc în acest moment, cel care va intra cu siguranță în turul doi ar fi liderul AUR, George Simion. Pentru locul al doilea, însă, se vor bate el însuși, Crin Antonescu dar și Victor Ponta.

Cine ar intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan are răspunsul

„Dacă alegerile ar fi astăzi, fără discuție George Simion ar fi în turul doi”, a declarat Nicușor Dan. Întrebat dacă liderul AUR ar putea intra în finală cu un scor de 30%, el a confirmat: „Probabil da”.

ADVERTISEMENT

În lipsa unui sondaj recent și atâtor lucruri care s-au schimbat pe scena politică, Nicușor Dan susține că nu știe cu certitudine o ordine clară. Cu toate acestea, edilul a precizat că în sondajele anterioare Victor Ponta era cotat mai bine decât Crin Antonescu.

El a declarat la Prima TV că a comandat un nou sondaj și așteaptă să vadă rezultatele. Ținând cont de dezvăluirea lui , dar și de scandalul intern din USR, primarul Capitalei spune că este imposibil în prezent să facă o previziune. Cu toate acestea, Nicușor Dan este sigur că în turul doi al alegerilor prezidențiale va intra George Simion.

ADVERTISEMENT

Scandalurile din politică ar putea schimba voturile românilor

”Asta era înainte de episodul cu Dunărea, cu Porţile de Fier. Sunt oameni în care am încredere, sociologi cu care am mai lucrat, care înainte de asta băgau mâna în foc că Victor Ponta este înainte de Crin Antonescu. Mai departe de atât o să facem sondaje, adică am început să facem un sondaj dar care nu a ieşit încă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă mai este valabilă propunerea făcută Elenei Lasconi și lui Crin Antonescu ca să rămână în competiția prezidențială cel mai bine plasat candidat pro-occidental, Nicușor Dan a spus că nu mai există acel scenariu. Politicianul susține că atunci când a făcut această propunere s-a „făcut foarte mult zgomot” și s-au făcut interpretări greșite.

ADVERTISEMENT

”Nu mai există acest scenariu şi eu am avut o chestiune foarte onestă, am pus-o pe masă şi s-a făcut foarte, foarte mult zgomot care a luat ce am spus eu şi a spus nu mai are încredere în el, vrea să se retragă, adică un întreg cor de trompete care au spus lucrul ăsta, ceea nu mi-a plăcut deloc. Deci în momentul ăsta suntem în linie dreaptă şi sper să intru în turul doi ca să facem schimbarea de care România are nevoie”, a precizat Nicuşor Dan.

ADVERTISEMENT

De ce a ales să candideze: „Era un moment important pentru România”

Întrebat , deși inițial spusese că nu va candida, Nicușor Dan a oferit două motive clare. În primul rând, contextul politic. În al doilea rând, apariția unor candidați considerați de el ca fiind periculoși pentru direcția occidentală a țării. De asemenea, el a recunoscut că înainte să ia decizia de a intra în cursa prezidențială, a făcut un sondaj pentru a testa încrederea publicului, iar rezultatele l-au încurajat.

”Au fost două lucruri atunci în decembrie. Eu chiar chiar mă gândeam pentru că politicienii… A fost un şoc pentru toţi şi mulţi politicieni au spus vrem o schimbare reală, am înţeles mesajul românilor. De atunci până acum nu s-a întâmplat nimic.

Dar asta a fost şi eu chiar credeam că există opţiunea ca toate partidele pro-occidentale să sprijine candidatura mea pentru că eu eram cel care fusesem validat de electorat, fusesem votat la Bucureşti, realizasem nişte lucruri la Bucureşti, nu furasem la Bucureşti. Chiar credeam că e o opţiune reală pentru partidele pro-occidentale, ăsta a fost motivul”, a subliniat Nicuşor Dan.