Nicușor Dan a dezvăluit numele celor care i-au dat bani în campania electorală. Care au fost cei mai mari donatori

Nicușor Dan a anunțat numele sponsorilor din campania electorală pentru alegerile prezidențiale, suma totală ridicându-se la puțin peste 60 de milioane de lei. Cheltuielile pentru turul I s-au ridicat la 20,5 milioane lei, iar cele pentru turul doi au fost de aproximativ 40 milioane lei.

Bogdan Micu, liderul donatorilor din campania lui Nicuşor Dan pentru alegerile locale

de luni inclusiv sumele primite din donaţii şi cheltuite în pre-campania şi campania pentru alegerile locale din primăvara anului trecut.

„În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donații de 1,75 milioane lei și cheltuieli de 1,6 mil lei. Diferența 145.000 lei. Dintre donatori – Bogdan Micu 250.000 lei. Au fost 3.179 donații online, suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei. Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală și am rambursat aceste împrumuturi”, a dezvăluit Nicuşor Dan.

Legat de lupta electorală pentru prezidenţile cifrele au crescut considerabil. Numai în precampanie Nicuşor Dan a obţinut donaţii de 9,5 milioane lei şi a cheltuit cu 2,5 milioane lei mai puţin adică aproximativ 7 milioane lei. De asemenea, actualul șef al statului a obținut 18.700 donații online sub 5.000 de euro, din partea a 15.800 de donatori unici. Suma totală strânsă de la aceștia s-a ridicat la 6,5 milioane lei.

Florin Talpeş, proprietarul Bitdefender, principalul sponsor al lui Nicuşor Dan

„Cinci persoane au donat sume mai mari: Florin Talpeș 805.00o lei, Aurel Iancu 500.000 lei, Anamaria Mihai: 250.000 de lei”, a dezvăluit Nicuşor Dan numele principalilor sposori din campania pentru prezidenţiale.

Totodată, el a mai spus că pentru turul 1 , ssolicitând rambursare pentru aceşti bani. „M-am împrumutat 20,5 mil lei de la 111 persoane. Cheltuieli totale pentru turul doi s-au ridicat la 40,5 mil lei, pentru care m-am împrumutat 30 milioane lei”, a mai spus Nicuşor Dan. Rezultă, însumând aceste sume, 61 milioane de lei cheltuiţi pentru campania electorală pentru prezidenţiale.

Florin Talpeş, principalul donator al lui Nicuşor Dan, era pe locul 6 în Top Forbes 500 dat publicităţii la sfârşitul anului trecut. Proprietar al companiei Bitdefender, acesta are o avere estimată la 5 miliarde de euro.