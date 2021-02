Nicușor Dan a dispus oprirea unei construcții ilegale în Sectorul 2. “Primarul Firea a emis autorizația”

Nicușor Dan a trimis Poliția Locală pentru a opri lucrările de construire al unui imobil de 9 etaje, deși pentru acea clădire există o hotărâre a Tribunalului de suspendare a autorizației.

Primarul General al Capitalei a precizat că autorizația de construcție a fost emisă de Gabriela Firea în 2019 deși clădirea urma a fi construită într-o zonă protejată unde sunt permise doar imobile cu 4 etaje.

Edilul nu precizează însă ce urmează a se întâmpla cu clădirea odată lucrările de construcție oprite. Va fi ea demolată pe cheltuiala constructorului, va fi modificată pentru a se încadra în regimul de înălțime permis în zonă sau va rămâne abandonată?

“Am primit mesajul locatarilor și am acționat în consecință”

Primarul General al Capitalei precizează că a acționat la sesizarea locuitorilor din zona Vasile Lascăr 73-75, acolo unde se înălța clădirea ilegală.

“Am primit mesajul locatarilor care au semnalat reluarea unui abuz legat de disciplina în construcții și am acționat în consecință. Am dispus vineri oprirea lucrărilor la construcția ilegală din Vasile Lascăr 73-75. Primarul Firea a emis în 2019 autorizația pentru construirea unui imobil de 9 etaje într-o zonă protejată în care sunt permise 4 etaje. Tribunalul a suspendat autorizația în septembrie 2020 la cererea Asociației Salvați Bucureștiul. O a doua cerere de suspendare a fost respinsă (pentru că opera deja o suspendare), iar beneficiarul și constructorul au forțat și au reînceput lucrările. Am trimis Poliția Locală și au oprit lucrările, aplicând hotărârea Tribunalului de suspendare a autorizației, care este în vigoare”, a scris edilul.