Nicușor Dan a dus-o la Cotroceni pe femeia din cauza căreia a fost dat în judecată. Scandalul angajării Dianei Pungă, departe de final

Președintele României a angajat-o la Cotroceni pe fosta sa mână dreaptă de la Primăria Capitalei din cauza căreia instituția pe care a condus-o, până să ajungă la Cotroceni, a fost dată în judecată.

Nicușor Dan a chemat-o la Cotroceni pe Diana Pungă, din cauza căreia Primăria Capitalei a fost dată în judecată. Ce acuzații se aduc. Procesul are următorul termen pe 9 decembrie

Procesul se află pe rol în instanță, iar următorul termen la care se va prezenta Primăria Capitalei, condusă interimar de Stelian Bujduveanu, are loc pe 9 decembrie 2025. Este vorba despre Diana Pungă, cea care a făcut parte din Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), transformat ulterior în USR. Dosarul pe care îl analizează judecătorii de la Tribunalul București are ca temă felul în care Diana a fost numită în funcția de city-manager al Bucureștiului, cel care a reclamat Primăria Capitalei fiind urbanistul Alexandru Pânișoară. Primarul Bucureștiului este acuzat că a numit-o fără concurs în funcția de administrator public al orașului.

Procesul, intentat pe 31 iulie 2023, a pornit de la solicitarea lui Pânișoară, președinte al Asociației pentru Dreptul Urbanismului, împreună cu avocatul Alexandru Dumitrescu, de a se organiza un concurs pentru postul de city-manager, cei doi fiind direct interesați de funcție.

Fostul primar, acuzat că a angajat-o pe Pungă fără concurs. Răspunsul instituției pentru nemulțumiți

condusă în trecut de Nicușor Dan, le-a oferit un răspuns celor doi petenți, invocând articolul 244 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Codului Administrativ, prin care li s-a spus că nu este obligatorie organizarea unui concurs pentru ocuparea acelui post.

În răspunsul oficial, prezentat pe larg de în 2023, Primăria Capitalei a explicat care sunt regulile de care depinde numirea unei persoane pentru funcția de administrator public al orașului. Persoana trebuie să îndeplinească anumite criterii, printre care să aibă studiile economice superioare finalizate, ori studii administrative sau juridice. De asemenea, în comunicare s-a mai spus că „numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, după caz, care are ca anexă un contract de management cu respectarea cerințelor specifice”.

Se cer daune de 770.000 de lei

Cei care au reclamat modalitatea de angajare a Dianei Pungă au invocat, la rândul lor, articolul 30, alin. 1 din Codul Muncii, conform căruia „încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz”. Nemulțumiți de clarificările primarului Nicușor Dan, aceștia au crezut de cuviință să rezolve problema în instanță, cerând daune totale de 770.000 de lei.

Ce a făcut Diana Pungă la Primăria Capitalei

Rămâne de văzut ce va hotărî instanța în acest conflict administrativ. Mai trebuie specificat faptul că Diana Pungă, numită acum de Nicușor Dan consilieră pentru relația cu societatea civilă (din data de 1 noiembrie 2025), a plecat din postura de city-manager la 1 august 2024, la cererea ei, fără să ofere explicații pentru despărțirea de primărie. Pungă a mai coordonat, la PMB, direcțiile de Cultură, Presă, Resurse Umane, dar și o parte din alte instituții precum ARCUB, ASPA sau DGASMB.

Arătată cu degetul de Ciprian Ciucu pentru tragedia de la Lacul Morii

De Diana Pungă nu se leagă doar scandalul felului în care a fost angajată ca city-manager. , a arătat-o cu degetul pentru tragedia care a avut loc la Lacul Morii, unde o femeie a fost ucisă de câini. Ciucu, pe atunci un critic vehement al administrației publice locale, a amintit oamenilor că Diana Pungă se afla în fruntea ASPA fără să fi avut atribuții în domeniu. „Să ne uităm niţel pe CV-urile actualei conduceri a ASPA şi pe CV-ul doamnei Pungă, cea care îşi asumă toate deciziile în acest domeniu! Reţeta dezastrului”, spunea Ciprian Ciucu la scurtă vreme după tragedia din ianuarie 2023.

Fosta șefă de cabinet a lui Nicușor Dan a fost una din angajatele plătite bine de Primăria Capitalei. Potrivit declarației sale de avere, Diana Pungă încasa în jur de 12.000 de lei salariu pe lună în perioada când administra capitala. În trecut, Diana Pungă a lucrat și la cabinetul parlamentar al președintelui României, când era deputat.

Consilierii numiți de Nicușor Dan la Cotroceni

