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Președintele Nicușor Dan nu a dorit să intre în polemică cu fanii Stelei București sau cei ai FCSB, însă a lăsat să se înțeleagă că fotbalul de performanță se poate face doar cu investiții private. Cu toate acestea, Nicușor Dan nu s-a ferit să laude cluburile sportive Dinamo sau Steaua care reușesc să facă performanță, arătând că și în România „se poate”. În cele din urmă, răspunsul liderului politic i-a înfuriat pe fanii din Ghencea.

Nicușor Dan, pus să comenteze disputa FCSB – Steaua! Cum a reușit să-i înfurie pe fanii din Ghencea

Întrebat despre situația brandului Steaua, Nicușor Dan a evitat elegant subiectul, iar fanii „militarilor” au răbufnit. , cum ar fi cel al Armatei. Să separăm fotbalul de celelalte discipline. Steaua, Dinamo și alte câteva sunt cele mai mari. Sunt și câteva cluburi locale care țin, de fapt, sportul de performanță acolo unde nu există atât de multe fonduri private care să susțină activitatea, cum este, de exemplu, la tenis.

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Din perspectiva asta, cu o eficientizare a activității, este important ca activitatea să continue”, a explicat Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews.ro. Nicușor Dan l-a dat exemplu pozitiv pe David Popovici, sportiv legitimat la CS Dinamo care a devenit deja un „brand” de sine stătător.

Răspunsul dat de președintele României la întrebarea care-i macină pe . Suporterii echipei din Ghencea sunt de părere că situația grea pe care o traversează clubul deținut de MApN a venit ca urmare a atitudinii nepăsătoare a statului român.

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„Nicușor Dan a evitat un răspuns clar. A preferat să laude sportivi individuali, precum David Popovici, și a sugerat că ar trebui investit mai mult în juniori și fotbalul ar trebui privit oarecum separat și valorificat. Doar că așa cum spune și noi, suporterii Stelei, de ani de zile, problema e însăși statul. Un stat care nu vrea o discuție publică reală despre acest subiect, politicieni care fie nu înțeleg problema Stelei, fie se prefac că nu o înțeleg, și care, mai ales, refuză să se implice în rezolvarea ei”, se arată în comunicatul suporterilor de la AS47.

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Nicușor Dan cere investiții în zona de copii și juniori pentru a crește fotbalul din țara noastră

În schimb, președintele României crede că toată atenția trebuie îndreptată spre zona de copii și juniori, acolo unde începe, „de fapt” performanța. „Ceea ce nu văd eu este o preocupare serioasă pentru zona de copii și juniori, de unde, de fapt, începe performanța: cu nutriție, cu psiholog, cu dezvoltare musculară. Toate lucrurile astea, pe care în ziua de azi nu mai poți să le faci după ureche.

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Cel mai important, în opinia mea, este sportul în școală. Să reușim să-i facem pe copii să practice sport. În Legea bugetului pe 2026 am sugerat și s-au propus 100 de milioane de lei pentru sportul în școală. Mai întâi n-am avut ministru, mai apoi a căzut Guvernul.

Sper ca, odată cu noul Guvern, să avem sprijin financiar din partea statului, să avem un antrenor care să lucreze cu 10-15 copii, să facă sport în afara orelor de program, pe terenurile de sport ale școlilor care stau nefolosite. Să lărgim astfel baza de selecție pentru câteva sporturi”, a completat Nicușor Dan.